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丹佐華盛頓扮警探 鬥技雙影帝喊過癮

記者陳建嘉／綜合報導
丹佐華盛頓扮副警長，演技大爆發。（圖：華納兄弟提供）
丹佐華盛頓扮副警長，演技大爆發。（圖：華納兄弟提供）

美國犯罪驚悚片「細物警探」（The Little Things）集結三大奧斯卡金像獎得主，包含丹佐華盛頓（Denzel Washington）、雷米馬利克（Rami Malek）及傑瑞德雷托（Jared Leto），同台互飆演技，表現不僅導演約翰李漢考克（John Lee Hancock）讚不絕口，演員彼此間也互相崇拜，丹佐華盛頓甚至表示看雷米馬利克、傑瑞德雷托「鬥技」很過癮。

故事敘述小名「狄克」的克恩郡副警長喬狄肯（丹佐華盛頓飾演），被派往洛杉磯進行本該是趟簡單明快的證據收集任務。取而代之的是，他被捲入一場緝捕正肆虐該市的連環殺手之行動。領導緝捕的是洛杉磯郡警長吉姆貝克斯特（雷米馬利克飾演），對狄克的警察直覺大為驚艷，因而私自尋求他的協助。但在兩人追踪兇手時，並認定主嫌是怪異神祕的家電送貨員亞伯特史帕瑪（傑瑞德雷托飾演），貝克斯特渾然不覺該調查勾起了狄克對過去不愉快的回憶，隨之出土的黑暗祕密除了威脅案件調查外，可能牽連更劇。

「細物警探」有多場精采對手戲，尤其是狄克與貝克斯特在審訊室審訊主嫌亞伯特的橋段，三位演員表現出的戲劇張力，緊張刺激，跌宕起伏，懸疑感十足，讓導演及演員們都讚不絕口。丹佐華盛頓表示：「看傑瑞德和雷米飆戲令人目眩神迷且激勵人心；看他們嘗試不同的東西，找到通往角色內心的路；看他們各自融入角色的方式，看他們『鬥技』。那天很有趣，很過癮！」

雷米馬利克也說：「當你把丹佐與傑瑞德放進同一個房間，一定會火花四射，實際感覺也正是如此。非常正面的厚重感，氣氛緊張、衝突……有好多情緒在翻騰，但每個人都企圖壓抑，這總是構成絕佳的故事敘述。」

傑瑞德雷托也表示：「當我聽到是丹佐華盛頓和雷米馬利克，我立刻答應。對我來說，丹佐有如馬龍白蘭度，演員界的巨人之一，最偉大的演員之一。和他對戲令人無比興奮。而雷米是絕佳夥伴，好慷慨又有耐心，與他共事非常愉快，而且他飾演貝克斯特的方法平衡了史帕瑪的詭異。」

導演 洛杉磯 警察

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