我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

卡卡致敬「飢餓遊戲」？鴿子胸針掀陰謀論

娛樂新聞組／綜合報導
卡卡胸口有一枚尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影「飢餓遊戲」的凱妮絲。（路透）
卡卡胸口有一枚尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影「飢餓遊戲」的凱妮絲。（路透）

美國知名歌手女神卡卡（Lady Gaga）受邀在美國第46任總統拜登宣誓就職典禮上演唱美國國歌，但網友的焦點全部都歪樓在她的衣著上。過去總是花枝招展的卡卡這回穿的很端莊、沒有奇裝異服，只是胸口有隻尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）的凱妮絲。

鏡週刊報導，2012年的電影「飢餓遊戲」描述北美地區變成「施惠國」，分成12個行政區，都要聽從史諾總統的統治。為了維持統治，每年都會舉辦「飢餓遊戲」，讓每個行政區獻上少男少女當作「貢品」，進行一場大逃殺。結果當少女凱妮絲被送去參加這場遊戲時，意外地點然了全國的反抗熱潮。

「飢餓遊戲」捧紅了女主角珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），她的凱妮絲標準造型就包括了在衣領上有一個仿聲鳥的別針。這也就是為何當大家看到唱美國國歌的女神卡卡，難得正經八百不搞怪的時候，目光全部都放在她胸口的超大金色鴿子胸針，接著開始把這符號跟「飢餓遊戲」的劇情開始做連結，把史諾總統跟下台的川普擺在一起聯想，各種陰謀論滿天飛。連「飢餓遊戲」官方推特都發文，「我們的那個別針弄丟了，有誰找到嗎。」

就在網路開始不斷腦補之際，女神卡卡好像發現了風向有點不對勁，自己在推特上傳了這枚胸針的特寫，「這是一隻銜著橄欖枝的鴿子，願能給大家帶來和平。」大家別再亂傳了。

卡卡胸口有一枚尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影「飢餓遊戲」的凱妮絲。(取材...
卡卡胸口有一枚尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影「飢餓遊戲」的凱妮絲。(取材自IMDb)

美國 電影 推特

上一則

日音樂大師2度罹癌動手術 「將與癌共存」

下一則

鄭爽被指人品差 代孕欠款還叫院方領養小孩

延伸閱讀

金山人語／我把最好的給了你

金山人語／我把最好的給了你
圖輯／巨星助陣！女神卡卡、羅培茲就職獻唱吸睛

圖輯／巨星助陣！女神卡卡、羅培茲就職獻唱吸睛
眾星賀拜登就職 女神卡卡將獻唱 湯姆漢克斯主持特別節目

眾星賀拜登就職 女神卡卡將獻唱 湯姆漢克斯主持特別節目
美超猛賽鴿橫渡太平洋達澳洲 卻面臨被撲殺命運

美超猛賽鴿橫渡太平洋達澳洲 卻面臨被撲殺命運

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25
姚安娜23歲生日當天宣布出道。（取材自微博）

出生即C位？出道遭質疑 姚安娜：為何大家只喜歡姊姊孟晚舟

2021-01-16 11:52
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

2021-01-18 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡