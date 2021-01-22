卡卡致敬「飢餓遊戲」？鴿子胸針掀陰謀論

卡卡胸口有一枚尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影「飢餓遊戲」的凱妮絲。（路透）

美國 知名歌手女神卡卡（Lady Gaga）受邀在美國第46任總統拜登宣誓就職典禮上演唱美國國歌，但網友的焦點全部都歪樓在她的衣著上。過去總是花枝招展的卡卡這回穿的很端莊、沒有奇裝異服，只是胸口有隻尺寸超大的金色鴿子胸針，讓人想起了電影 「飢餓遊戲」（The Hunger Games）的凱妮絲。

鏡週刊報導，2012年的電影「飢餓遊戲」描述北美地區變成「施惠國」，分成12個行政區，都要聽從史諾總統的統治。為了維持統治，每年都會舉辦「飢餓遊戲」，讓每個行政區獻上少男少女當作「貢品」，進行一場大逃殺。結果當少女凱妮絲被送去參加這場遊戲時，意外地點然了全國的反抗熱潮。

「飢餓遊戲」捧紅了女主角珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），她的凱妮絲標準造型就包括了在衣領上有一個仿聲鳥的別針。這也就是為何當大家看到唱美國國歌的女神卡卡，難得正經八百不搞怪的時候，目光全部都放在她胸口的超大金色鴿子胸針，接著開始把這符號跟「飢餓遊戲」的劇情開始做連結，把史諾總統跟下台的川普擺在一起聯想，各種陰謀論滿天飛。連「飢餓遊戲」官方推特 都發文，「我們的那個別針弄丟了，有誰找到嗎。」

就在網路開始不斷腦補之際，女神卡卡好像發現了風向有點不對勁，自己在推特上傳了這枚胸針的特寫，「這是一隻銜著橄欖枝的鴿子，願能給大家帶來和平。」大家別再亂傳了。