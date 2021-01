007新片又延期 魔鬼剋星跟進 下一部：黑寡婦？

「007 生死交戰」宣告再延檔到今年10月上映,已比原定檔期延後一年半。(取材自IMdb)

歐美新冠肺炎疫情 進入2021年並未好轉、仍然嚴峻,許多國家又收緊防疫措施,戲院也無法正常營業,因而又出現一波新的大片延檔潮,從拖了一年多無法上映的「007 生死交戰」開始,該片從原定去年4月上旬上映,挪後到11月下旬,又再延到今年4月上旬,最新宣布是又要改到今年的10月8日才要推出,觀眾直接諷刺:片名「No Time to Die」,現在是「No Time to Show」 、大家「No Time to Watch」。

「魔鬼剋星:未來世」現在要延到今年11月推出。(取材自IMdb)

「007 生死交戰」再延檔早在上周就已有風聲,因為該系列向來以英國 為最重要的市場之一,英國檔期往往比全球各地早一周,偏偏英國現在正在新的疫情高峰,不太可能在2個多月內回復正常,而製片公司又拒絕改用現在流行的線上串流推出,或是線上串流和戲院公映同步的方式,一心巴望疫情早點落幕、戲院正常營業,觀眾大舉回歸,所以粉絲只有繼續漫長、不知道結果的等待。如此決定,已經有很多人嘲諷,大家也許再過5年才能夠看到這部片,最好那時觀眾都還很有戲院、能夠賣出製片公司期待的熱烈票房。

而「魔鬼剋星」系列原導演之子接棒執導、系列老主角們大都回歸幫襯新生代要角的「魔鬼剋星:未來世」檔期從去年暑期延到今年3月再延到今年6月中,現也宣布再延到今年11月11日上映,索尼的其他大片包括「比得兔2」等也都要延檔,湯姆霍蘭德主演的真人版「秘境探險」更要延到明年2月才上映。

這麼一調動之下,漫威 「黑寡婦」檔期似乎也已經又不確定,加上漫威所屬的迪士尼向來堅持不當打頭陣的第一炮,因此也傳出應該會再延檔的消息。對此,網友也像007一樣非常的不滿,不想再等、再拖,疾呼直接上Disney+或是跟華納包括「神力女超人1984」一樣的大片全都在北美戲院、平台同步上映算了。