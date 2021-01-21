「蜘蛛人3」致敬「鋼鐵人3」？ 片場照露端倪

湯姆霍蘭德繼「蜘蛛人：離家日」後，繼續主演第三部「蜘蛛人」。（取材自推特）

英國男演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）自從「蜘蛛人 ：返校日」（Spider-Man: Homecoming）、「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home）之後的第三部「蜘蛛人」電影 雖還未正式定名，但該片仍在如火如荼拍攝當中，就為了希望能趕上2021年底的上映日期，作為索尼影業的年度大片，有眼尖影迷發現其中一張片場照，赫然出現「蜘蛛人」抱著女主角的畫面，但背景是大雪紛飛，疑似將故事時空設定在聖誕節 。

由於湯姆霍蘭德的「蜘蛛人」系列，與漫威的「鋼鐵人」（Iron Man）有深刻連結，前兩部電影也幾乎是圍繞著「鋼鐵人」的故事劇情跑，由於「鋼鐵人3」將電影故事設定為聖誕節，讓不少影迷思考，故事可能會有一些片段致敬「鋼鐵人3」，另外「奇異博士」（Doctor Strange）也將出現其中，兩人在「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）合作愉快，這回也有望再度以師徒的名義登場。

湯姆霍蘭德近期宣傳新片「迷途之心」（Cherry），他透露自己當年試鏡「蜘蛛人」之後，並未收到任何通知，有次他打開筆電搜尋「漫威」，赫然看到新聞「讓我們歡迎全新的蜘蛛人，湯姆霍蘭德」，讓他嚇得不慎將自己的筆電摔壞，「我的電腦從床上掉下來，我的狗也嚇到了，我跑到我家樓下，跟我家人說，我選上了，我選上了」，直到現今，他仍然很享受當初的興奮感。