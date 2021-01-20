定情片未上映 龐德女郎、班艾佛列克已分手

班艾佛列克（左）與安娜迪阿瑪斯曾經甜蜜，卻已決定分道揚鑣。（取材自Instagram）

美國 男星班艾佛列克(Ben Affleck)與「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）驚傳近日已分手，安娜回到古巴 家鄉，班則繼續留在洛杉磯，彼此對於居住地點選擇上意見分歧，成了戀情破裂的主因。

據「時人」報導，班與安娜經過溝通後決定各走各路，分手並沒有傷和氣。諷刺的是，兩人因為合演新片「Dark Water」才結下情緣，一度被懷疑是為電影票房炒緋聞，結果新冠肺炎疫情 影響，片子到現在都未能正式上映，男女主角已經一拍兩散。

去年，班和安娜三不五時就公開放閃，不是在大街上隔口罩親吻，就是一起到野外風景區替她慶生兼度假，秋天還傳安娜已將個人物品搬進班的家中、開始同居生活，外界一度盛傳安娜會成為班的下一任妻子，還指安娜想要和班生兒育女，一切都往感情更進一步的方向發展，不料沒兩個月，愛火迅速冷卻，安娜並不願意為了班而將生活重心都移到洛城。

揮別了班之後，安娜馬上剪短頭髮，換造型也換心情。她頂著古巴巨星的光環進攻好萊塢，立刻在「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）、「鋒迴路轉」（Knives Out） 等大片露臉，媒體上風光了一整年，炒話題功力一流。