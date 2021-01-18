阿湯哥神憎鬼厭？ 被譏「袖珍控制狂」 真相是…

湯姆克魯斯被八卦刊物指為超級控制狂，在演藝圈幾乎沒朋友，大家都受不了。（路透資料照片 ）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）年近60仍是好萊塢超級巨星。但在演藝圈，大家都怕跟他合作，被他的控制狂搞得七上八下，以致他在業界幾乎沒什麼朋友。

專門報導名人與明星八卦 的「Globe」雜誌形容湯姆克魯斯有如「袖珍控制狂」，個子不大但自尊卻直衝雲霄、誰都不敢惹，自以為是無所不能的超人，因而他在「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）片場暴跳如雷飆罵工作人員沒遵守好防疫規定，一點都不讓業界人士意外，那才是他的本色。

「Globe」咬定私底下的湯姆克魯斯，神憎鬼厭，但這也不盡然是事實，和他不只一次攜手、還計畫一起到外太空 拍片的「明日邊界」(Edge of Tomorrow) 導演道格李曼(Doug Liman) ，就大讚他不是一天到晚做夢的人，外界以為他們新片要到外太空拍攝是亂畫大餅，但道格表示之前洽談過程，阿湯哥都在講如果去外太空怎麼拍，如果去不成又會怎麼拍，用務實態度在籌備。

專打臉八卦的網站也澄清，妮可基嫚私下有和他連繫，且喬治克隆尼（George Clooney）、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）都贊同他在片場嚴厲要求防疫的作法，並沒眾叛親離。