「獵鷹」超有自信! 要穿短褲與美國隊長拚「翹臀」

安東尼麥奇（左）笑稱比克里斯伊凡(右)更配稱得上「美國翹臀」。（路透資料照片）

漫威 影迷超過一年半個月沒有新片看的漫長等待將要結束，隨著「汪達幻視」（WandaVision）影集正式上架，緊接著又會有「獵鷹與酷寒戰士」(The Falcon and the Winter Soldier )、「鷹眼」(Eagle Eye)、「洛基」(Loki )等新戲，足以填補「黑寡婦」（Black Widow）等大片因新冠肺炎遲遲無法上映的空虛。

在漫威這些新影集中，「獵鷹與酷寒戰士」因兩位要角都可能是新一代的「美國 隊長」，早就深受矚目，儘管「終局之戰」最後，史蒂夫羅傑斯把盾牌傳承給「獵鷹」山姆，象徵將美國隊長重任交給他，但在「獵鷹與酷寒戰士」裡，山姆還沒有被正式認可成為新的美國隊長，需要證明自己的能力。戲外，扮演山姆的安東尼麥奇(Anthony Mackie )對自身信心滿滿，還在訪問中笑道，自己比演史蒂夫的克里斯伊凡( Chris Evans)更有資格被稱為「美國翹臀」。

眾所周知，「美國翹臀」是在「復仇者聯盟 ：終局之戰」中，大夥兒故意消遣史蒂夫給他的封號，但克里斯身形標準，在此片推出後，也成了各方公認的「美國翹臀」代表，連過生日時，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）都曾這樣開他玩笑。

安東尼麥奇被問道：「最近有傳克里斯伊凡又要回來演美國隊長，我看只有讓你們兩個用最公平的方法來比一比，那就是，讓你們用屁股來比一比，覺得誰會贏呢？」他笑答：「我跟克里斯常常用這個開玩笑，我的屁股比他翹多了，或許有一天我們會來個『自行車短褲』比一比，或是『緊身短褲』比一比，我想票數可能一半一半，總是有些人喜歡這樣，有些喜歡那樣。」

推特上已立刻舉辦民調，安東尼還真以54%票數險勝克里斯，看來克里斯「美國翹臀」招牌也快要保不住了