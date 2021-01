邪門「蝴蝶夢」? 艾米漢默、莉莉詹姆斯前後爆醜聞

「蝴蝶夢」莉莉詹姆斯(右)與艾米爾漢莫先後爆發醜聞,演藝事業都受到衝擊。(取材自Imdb)

出身自石油 大亨家族的美國 男星艾米漢默(Armie Hammer),因被揭露發布有性虐待與食人傾向的社群網站 留言,從昔日觀眾眼中的貴公子男神,變成人人害怕的變態,曾與他交往的女性更接連跳出來透露過去被他的陰暗面驚嚇,渾然不知他的外表和內在竟有如此大的反差,他喜愛在性愛過程中扮演主宰、對伴侶施虐,與他擅長飾演的天菜帥男有極大距離。

艾米漢默的留言風暴,讓他一度被看好的演藝事業深陷危機,英國「每日郵報」加碼發出一支他開車時的自拍影片,畫面中的他不僅疑似吸毒,更邊駕駛邊喝酒,讓他已經敗壞的形象更難洗白。他的舊愛們指控他沉迷性虐待與奴隸的幻想中,看到她們不小心受傷,甚至會對傷口又吸又舔,好像享受嚼食的快感,十分讓人不舒服。

對此,艾米漢默雖然一度反駁,認為是遭人誣陷,然而他本來談妥的兩部片、其中一部是和珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)合作,已經都退出,手上還有一部戲要扮演「教父」的製片,描述這部經典在籌拍時的幕後秘辛,原本備受矚目、也有可能瞄準獎項,現在都不知道是否該把他換掉,但觀眾最在意的,是「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)續集。

同志片「以你的名字呼喚我」讓艾米漢默與扮演慘綠少年的提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)雙雙走紅,續篇若不能由原班人馬再攜手,一定大大走味,偏偏艾米漢默現在的形象實在很不適宜再回歸演這種浪漫氣氛的內容。歐美媒體報導,艾米漢默過去在影壇同業之間,就已經頗有惡名,至少某位有頭有臉的男星曾在受訪時提到他,要求記者停止錄音、不准透露自己的身分,然後講了一堆為何對他很反感的理由,顯然相當不欣賞他,原來事出必有因。

詭異的是,艾米漢默最近推出的影片,是去年10月初在Netflix上架的「蝴蝶夢」(Rebecca),當時是女主角莉莉詹姆斯(Lily James)鬧出在羅馬激吻人夫的風波,因而在好幾次宣傳活動缺席,很晚才與艾米漢默會合、一起造勢,那時外界還同情艾米漢默被捅出大婁子的莉莉拖累,殊不知,3個多月後換他爆出更大條的醜聞,且情節嚴重性遠遠超過,「蝴蝶夢」主角先後出大事,都危及演藝事業,真的是非常邪門。