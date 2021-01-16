「黑寡婦」籌拍續集 女主角交棒新人？

「黑寡婦」傳籌拍續集，佛蘿倫絲普伊（左）將取代思嘉莉約翰森。(取材自IMDb)

由於新冠肺炎影響造成檔期兩度延後的漫威 新片「黑寡婦」(Black Widow)，目前的5月初檔期隨著美國 疫情居高不下、仍有近四成戲院未營業，又讓人懷疑恐無法如期推出。

據悉，「黑寡婦」的上映日期已比原定整整延後一年，粉絲苦苦等待都等不到上片，傳漫威內部已經不想再等，直接跳到下一步動作：籌拍續集。

歐美娛樂網站報導，儘管「黑寡婦」還沒能順利上映，漫威已經按照原先進度，要籌拍續集，可是續集就不會再由思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)主演，她也幾度表明將從漫威電影宇宙「畢業」，她飾演的女間諜娜塔莎(Natalia)的故事在「復仇者聯盟 ：終局之戰」(Avengers: Endgame)已結束，「黑寡婦」將補足一些細節，然後交棒給新一代的要角，也就是片中扮演娜塔莎小妹的佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)。

雖然漫威還未發布官方消息證實此事，不過外界早就如此預料多時，應該不會再有變數。

佛蘿倫絲飾演的新一代黑寡婦據傳也會在「鷹眼」(Eagle Eye)影集中登場，「鷹眼」影集裡也會有下一代、少女版鷹眼亮相，看得出新階段的漫威正在安排新人換舊人，將有一番新氣象。