「小鬼當家2」刪川普鏡頭？麥考利克金喊讚

川普曾客串「小鬼當家2:紐約迷途記」。(取材自Imdb)

美國 網友日前發起請願要求刪改川普 在「小鬼當家2:紐約迷途記」(Home Alone 2: Lost in New York)中的客串鏡頭,提出希望用成年的麥考利克金形象替換川普,這一請願得到了「小鬼當家2」主演麥考利克金(Macaulay Culkin)的支持,在推特 上回覆「同意」。

鏡週刊報導,1992年上映的「小鬼當家2」本來是沒有川普的,導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)回憶,拍戲前他們借到了紐約廣場飯店(Plaza Hotel),也付了場地費。當時這棟飯店的產權恰好落到川普手上,結果拍戲時川普要求要在電影裡頭客串,不然飯店就不肯外借拍戲。於是就安排川普在飯店大廳出現,幫麥考利克金指路。

很諷刺的是,克里斯哥倫布說當年在測試放映時,觀眾看到川普的鏡頭還在座位上歡呼,所以他就告訴剪接師保留這個鏡頭。但誰能料到後來川普居然當上美國總統,又惹出了這麼多事。

據報導,2019年當加拿大電視台CBC播出「小鬼當家2」的時候,就決定把川普客串的鏡頭拿掉,川普當時還非常生氣,在推特上發文點名加拿大總理杜魯道,應該是對他有所不滿、才會趁機修理他,「這部片再也不一樣了!(我開玩笑的)」CBC解釋電影在電視頻道播出時,修剪是常有的狀況,這是為了預留廣告空檔所做的決定,並不是針對川普本人。