「小鬼當家2」刪川普鏡頭？麥考利克金喊讚

川普曾客串「小鬼當家2：紐約迷途記」。(取材自Imdb)

美國 網友日前發起請願要求刪改川普 在「小鬼當家2：紐約迷途記」（Home Alone 2: Lost in New York）中的客串鏡頭，提出希望用成年的麥考利克金形象替換川普，這一請願得到了「小鬼當家2」主演麥考利克金（Macaulay Culkin）的支持，在推特 上回覆「同意」。

鏡週刊報導，1992年上映的「小鬼當家2」本來是沒有川普的，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）回憶，拍戲前他們借到了紐約廣場飯店（Plaza Hotel），也付了場地費。當時這棟飯店的產權恰好落到川普手上，結果拍戲時川普要求要在電影裡頭客串，不然飯店就不肯外借拍戲。於是就安排川普在飯店大廳出現，幫麥考利克金指路。

很諷刺的是，克里斯哥倫布說當年在測試放映時，觀眾看到川普的鏡頭還在座位上歡呼，所以他就告訴剪接師保留這個鏡頭。但誰能料到後來川普居然當上美國總統，又惹出了這麼多事。

據報導，2019年當加拿大電視台CBC播出「小鬼當家2」的時候，就決定把川普客串的鏡頭拿掉，川普當時還非常生氣，在推特上發文點名加拿大總理杜魯道，應該是對他有所不滿、才會趁機修理他，「這部片再也不一樣了！（我開玩笑的）」CBC解釋電影在電視頻道播出時，修剪是常有的狀況，這是為了預留廣告空檔所做的決定，並不是針對川普本人。