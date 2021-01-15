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「小鬼當家2」刪川普鏡頭？麥考利克金喊讚

娛樂新聞組／綜合報導
川普曾客串「小鬼當家2：紐約迷途記」。(取材自Imdb)
川普曾客串「小鬼當家2：紐約迷途記」。(取材自Imdb)

美國網友日前發起請願要求刪改川普在「小鬼當家2：紐約迷途記」（Home Alone 2: Lost in New York）中的客串鏡頭，提出希望用成年的麥考利克金形象替換川普，這一請願得到了「小鬼當家2」主演麥考利克金（Macaulay Culkin）的支持，在推特上回覆「同意」。

鏡週刊報導，1992年上映的「小鬼當家2」本來是沒有川普的，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）回憶，拍戲前他們借到了紐約廣場飯店（Plaza Hotel），也付了場地費。當時這棟飯店的產權恰好落到川普手上，結果拍戲時川普要求要在電影裡頭客串，不然飯店就不肯外借拍戲。於是就安排川普在飯店大廳出現，幫麥考利克金指路。

很諷刺的是，克里斯哥倫布說當年在測試放映時，觀眾看到川普的鏡頭還在座位上歡呼，所以他就告訴剪接師保留這個鏡頭。但誰能料到後來川普居然當上美國總統，又惹出了這麼多事。 

據報導，2019年當加拿大電視台CBC播出「小鬼當家2」的時候，就決定把川普客串的鏡頭拿掉，川普當時還非常生氣，在推特上發文點名加拿大總理杜魯道，應該是對他有所不滿、才會趁機修理他，「這部片再也不一樣了！（我開玩笑的）」CBC解釋電影在電視頻道播出時，修剪是常有的狀況，這是為了預留廣告空檔所做的決定，並不是針對川普本人。

至於當年真正跟川普一起演過戲的麥考利克金，他現在都40歲了，還在推特上回應網友的呼籲，表示「讚」。還在網友張貼「川普被隱形」的片段下回應「幹的好」。川普要是知道了，一定很氣他的推特帳號被停權，不然也能加入這場口水戰。

網友要求刪除「小鬼當家2」中川普鏡頭，麥考利克金回應「同意」。（取材自Insta...
網友要求刪除「小鬼當家2」中川普鏡頭，麥考利克金回應「同意」。（取材自Instagram）

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