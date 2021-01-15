湯姆克魯斯防疫再出招 派「魔鬼終結者」盯場

湯姆克魯斯為加強防疫，據傳在「不可能的任務7」片場增設機器人監督，就怕再度發生不戴口罩等情況。（歐新社資料照片）

好萊塢男星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）近期趕拍新片「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），由於新冠肺炎肆虐全球，劇組卻有工作人員不遵守社交距離，恐有染疫風險，讓阿湯哥氣得當場爆粗口罵人，如今電影 已繼續開工，據傳湯姆克魯斯斥資買了兩台防疫 機器人在場監督，就怕又有人不遵守防疫規章。

消息人士稱，湯姆克魯斯要確保拍攝不會因為意外而暫停，所以在他無法監督到的地方，就需要這兩個機器人去緊盯工作人員的防疫行為。他也形容這些機器人「非常精密，也很嚇人，就像不那麼暴力的魔鬼終結者」。

英媒「太陽報」報導，有工作人員透露「阿湯哥上個月突然暴怒，是有點過頭了，但他是對的，因為許多劇組成員都是靠著這部電影才能有工作」。

湯姆克魯斯是疫情最大的受害者之一，籌備多年的空戰電影「捍衛戰士2」（Top Gun: Maverick）原定去年8月上映，卻受到疫情擴散影響只得延期至今年7月，如今拍攝「不可能的任務7」已近一年，依舊未能正式殺青，才讓一向好脾氣的他也難以控制自己的脾氣。