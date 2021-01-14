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Netflix公布70部強片 巨石強森再發威 狄卡皮歐也搞笑

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩雷諾斯（左起）、蓋兒加朵以及巨石強森首度合作的動作驚悚片「Red Notice」，將於今年與觀眾見面。（圖：Netflix提供）
萊恩雷諾斯（左起）、蓋兒加朵以及巨石強森首度合作的動作驚悚片「Red Notice」，將於今年與觀眾見面。（圖：Netflix提供）

Netflix日前發布2021年最豪華電影片單，一次揭曉即將在新的一年上線70部原創電影陣容，不僅網羅全球影壇最知名、最頂尖的創作者及好萊塢金獎演員加入Netflix大家庭，電影更涵蓋各種風格及類型。

在新片陣容當中最吸引人的莫過於動作驚悚片「Red Notice」，這部是由「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）聯手「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）以及獲封「全球最受歡迎男星」巨石強森（Dwayne Johnson），化身藝術品大盜與全球警方展開一場追捕大戰，日前三位主演光是在社群網站貼出電影殺青照，就狂吸超過600萬網友湧入按讚，足見觀眾的期待程度早已破表。

克里斯漢斯沃自從「驚天營救」之後再展帥氣英姿，在Netflix科幻片「Escap...
克里斯漢斯沃自從「驚天營救」之後再展帥氣英姿，在Netflix科幻片「Escape from Spiderhead」演出。（圖：Netflix提供）

而去年才以動作爽片「驚天營救」（Extraction）創下Netflix收看新高紀錄的「雷神」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），今年將推出「Escape from Spiderhead」，以全新的超帥氣形象與觀眾見面。此外，好萊塢爆肌男神「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa）也將以新片「Sweet Girl」加入Netflix的大家庭。

由「正義聯盟」（Justice League）導演查克史奈德（Zack Snyder）執導的新片「活屍大軍」（Army of the Dead），將整個拉斯維加斯變為活屍地獄，且看戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）如何殺出重圍、解決危機。Netflix今年也與優秀的創作者合作推出他們的執導處女作，包括奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）的首部執導作品「Bruised」，以及甫以舞台劇「漢密爾頓」（Hamilton）魅力席捲全球的好萊塢才子林曼努埃爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）的首部執導電影「tick, tick… BOOM!」。

此外，Netflix上備受觀眾喜愛的青春愛情電影「公主鬧雙胞」（The Princess Switch）、「親親小站」（The Kissing Booth）確定將於今年推出續集。而在預告影片最後才壓軸登場的電影則是金獎編劇亞當麥凱（Adam McKay）的全新喜劇片「Don’t Look Up」，找來李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演，光是兩人以全新造型登場，就讓全球影迷為之瘋狂，令人期待這對奧斯卡影帝、影后搭檔飆戲又將會擦出什麼樣的火花。

李奧納多狄卡皮歐（左）、珍妮佛勞倫斯（右）首度合作喜劇「Don’t Look U...
李奧納多狄卡皮歐（左）、珍妮佛勞倫斯（右）首度合作喜劇「Don’t Look Up」，是今年Netflix明星陣容最龐大的電影之一。（圖：Netflix提供）

電影 Netflix 好萊塢

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