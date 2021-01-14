布魯斯威利沒戴口罩逛藥局 挨轟急道歉

好萊塢影星布魯斯威利遭爆沒戴口罩逛藥局。（取材自Instagram）

新冠肺炎防疫期間，好萊塢老牌影星布魯斯威利（Bruce Willis）近日被爆料，因逛藥局 拒絕戴口罩，被店家當場趕出門，相當尷尬。

綜合媒體報導，藥局人員一看到布魯斯威利沒戴口罩進入，立刻提醒他要戴上口罩，但他居然當作沒聽到，工作人員只好請他立刻離開，結果他在藥局什麼也沒買就尷尬離開。

報導傳出後，許多網友都痛批布魯斯威利無視疫情 的態度太傲慢，眼見負面聲浪不斷，稍早他出面緊及發表道歉聲明，表示：「那是錯誤的決定，請大家都要注意健康」，更藉此呼籲要大家好好戴口罩。

據悉，現年65歲的布魯斯威利以「終極警探」（Die Hard）、「世界末日」（Armageddon）、「靈異第六感」（The Sixth Sense）等電影 聞名全球。2019年客串配音電影「樂高玩電影2」（The Lego Movie 2: The Second Part），去年推出電影「惡夜救援」（Survive the Night）、「虎膽悍將」（Hard Kill），作風強硬的他給人螢幕上勇敢堅毅的形象，因此得到不少粉絲，私下卻因這樣固執的性格踢鐵板。

疫情爆發後，布魯斯威利與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）及三個孩子一同在愛達荷的家中生活。