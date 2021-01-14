我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

布魯斯威利沒戴口罩逛藥局 挨轟急道歉

娛樂新聞組／綜合報導
好萊塢影星布魯斯威利遭爆沒戴口罩逛藥局。（取材自Instagram）
好萊塢影星布魯斯威利遭爆沒戴口罩逛藥局。（取材自Instagram）

新冠肺炎防疫期間，好萊塢老牌影星布魯斯威利（Bruce Willis）近日被爆料，因逛藥局拒絕戴口罩，被店家當場趕出門，相當尷尬。

綜合媒體報導，藥局人員一看到布魯斯威利沒戴口罩進入，立刻提醒他要戴上口罩，但他居然當作沒聽到，工作人員只好請他立刻離開，結果他在藥局什麼也沒買就尷尬離開。

報導傳出後，許多網友都痛批布魯斯威利無視疫情的態度太傲慢，眼見負面聲浪不斷，稍早他出面緊及發表道歉聲明，表示：「那是錯誤的決定，請大家都要注意健康」，更藉此呼籲要大家好好戴口罩。

據悉，現年65歲的布魯斯威利以「終極警探」（Die Hard）、「世界末日」（Armageddon）、「靈異第六感」（The Sixth Sense）等電影聞名全球。2019年客串配音電影「樂高玩電影2」（The Lego Movie 2: The Second Part），去年推出電影「惡夜救援」（Survive the Night）、「虎膽悍將」（Hard Kill），作風強硬的他給人螢幕上勇敢堅毅的形象，因此得到不少粉絲，私下卻因這樣固執的性格踢鐵板。

疫情爆發後，布魯斯威利與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）及三個孩子一同在愛達荷的家中生活。

電影 藥局 疫情

上一則

仔仔被問F4合體 笑稱「不排斥」

下一則

明星耍特權？虞書欣被爆違反防疫規定 未隔離7天

延伸閱讀

美釋出第2劑疫苗 接種資格擴至65歲以上長者

美釋出第2劑疫苗 接種資格擴至65歲以上長者
伊州將加速施打新冠疫苗

伊州將加速施打新冠疫苗

芭樂特 改變了哈薩克？

芭樂特 改變了哈薩克？
快看世界／獲批！中國國藥疫苗「附條件上市」意味什麼

快看世界／獲批！中國國藥疫苗「附條件上市」意味什麼

熱門新聞

汪小菲、大S。圖／摘自微博

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

2021-01-09 11:22
宋仲基(中)在最新科幻電影「勝利號」中演窮到快活不下去的飛行員，不僅有喜劇演出，也挑戰各種高難度的動作戲。圖／Netflix提供

離婚宋慧喬後 宋仲基驚爆「窮到快活不下去」

2021-01-06 14:29
劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
昆凌分享夫妻相處之道。圖／MilkX Taiwan

和周杰倫狂放閃 昆凌曝用這兩招抓住老公的心

2021-01-07 18:14
王嘉爾。（圖：卡地亞提供）

王嘉爾證實單飛！韓團GOT7傳解散 JYP回應了

2021-01-10 01:06
深田恭子結婚遙遙無期。圖／摘自IG

嫁入豪門遙遙無期？深田恭子被爆婚事卡關

2021-01-10 10:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休