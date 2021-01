布魯斯威利沒戴口罩逛藥局 挨轟急道歉

好萊塢影星布魯斯威利遭爆沒戴口罩逛藥局。(取材自Instagram)

新冠肺炎防疫期間,好萊塢老牌影星布魯斯威利(Bruce Willis)近日被爆料,因逛藥局 拒絕戴口罩,被店家當場趕出門,相當尷尬。

綜合媒體報導,藥局人員一看到布魯斯威利沒戴口罩進入,立刻提醒他要戴上口罩,但他居然當作沒聽到,工作人員只好請他立刻離開,結果他在藥局什麼也沒買就尷尬離開。

報導傳出後,許多網友都痛批布魯斯威利無視疫情 的態度太傲慢,眼見負面聲浪不斷,稍早他出面緊及發表道歉聲明,表示:「那是錯誤的決定,請大家都要注意健康」,更藉此呼籲要大家好好戴口罩。

據悉,現年65歲的布魯斯威利以「終極警探」(Die Hard)、「世界末日」(Armageddon)、「靈異第六感」(The Sixth Sense)等電影 聞名全球。2019年客串配音電影「樂高玩電影2」(The Lego Movie 2: The Second Part),去年推出電影「惡夜救援」(Survive the Night)、「虎膽悍將」(Hard Kill),作風強硬的他給人螢幕上勇敢堅毅的形象,因此得到不少粉絲,私下卻因這樣固執的性格踢鐵板。

疫情爆發後,布魯斯威利與前妻黛咪摩爾(Demi Moore)及三個孩子一同在愛達荷的家中生活。