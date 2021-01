艾米漢默那麼變態？自稱「食人主義者」

艾米漢默(右)去年7月與妻子伊莉莎白錢伯斯(左)離婚。(取材自Instagram)

曾在電影 「紳士密令」(The Man From U.N.C.L.E.)、「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)展現魅力的好萊男星艾米漢默(Armie Hammer)驚爆醜聞,英國 「每日郵報」報導,艾米漢默透過Instagram傳訊給女性網友騷擾,內容包括強暴幻想、性虐待,更一度脫序說自己會喝對方的血,自己是「食人主義者」,引發爭議,媒體傳訊給他的公關公司,但迄今未回。

據報導,日前一名Instagram帳號為「houseofeffie」的網友秀出了34歲的艾米漢默與她的訊息截圖,內容不堪入目,包括強暴幻想、性虐待,甚至透露自己是「食人主義者」等變態思想,還表示想喝對方的血並吃了她,更說到「想要砍下女友的手指,放在口袋裡收藏」,把對方當成自己的奴隸;有指艾米漢默還取出動物心臟,變態至極。

據悉這批對話訊息發生在2016年10月至2020年2月間,爆料者是艾米漢默的情婦,她更透露艾米漢默有五位情婦之多。

艾米漢默去年與大他四歲的妻子伊莉莎白錢伯斯(Elizabeth Chambers)離婚,兩人結婚十年,當初也曾傳出他性格古怪,也有外遇偷吃習慣,更舉證例例,他前妻的友人曾指出「艾米是個禽獸」,指出他原本就常有脫序行為。

之前曾有媒體起底艾米漢默是不折不扣高富帥,出身石油 大亨之家,祖父和父親都是世界頂尖的商人和慈善家,沒想到竟有如此不堪的面目。