艾米漢默那麼變態？自稱「食人主義者」

艾米漢默（右）去年7月與妻子伊莉莎白錢伯斯（左）離婚。（取材自Instagram）

曾在電影 「紳士密令」（The Man From U.N.C.L.E.）、「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）展現魅力的好萊男星艾米漢默（Armie Hammer）驚爆醜聞，英國 「每日郵報」報導，艾米漢默透過Instagram傳訊給女性網友騷擾，內容包括強暴幻想、性虐待，更一度脫序說自己會喝對方的血，自己是「食人主義者」，引發爭議，媒體傳訊給他的公關公司，但迄今未回。

據報導，日前一名Instagram帳號為「houseofeffie」的網友秀出了34歲的艾米漢默與她的訊息截圖，內容不堪入目，包括強暴幻想、性虐待，甚至透露自己是「食人主義者」等變態思想，還表示想喝對方的血並吃了她，更說到「想要砍下女友的手指，放在口袋裡收藏」，把對方當成自己的奴隸；有指艾米漢默還取出動物心臟，變態至極。

據悉這批對話訊息發生在2016年10月至2020年2月間，爆料者是艾米漢默的情婦，她更透露艾米漢默有五位情婦之多。

艾米漢默去年與大他四歲的妻子伊莉莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）離婚，兩人結婚十年，當初也曾傳出他性格古怪，也有外遇偷吃習慣，更舉證例例，他前妻的友人曾指出「艾米是個禽獸」，指出他原本就常有脫序行為。

之前曾有媒體起底艾米漢默是不折不扣高富帥，出身石油 大亨之家，祖父和父親都是世界頂尖的商人和慈善家，沒想到竟有如此不堪的面目。