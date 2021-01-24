妲雅羅勃茲 勾人藍眼不再回眸

龐德女郎妲雅羅勃茲在《007之雷霆殺機》中扮演美艷的富家千金。(取材自IMDb)

妲雅羅勃茲是一代豔星，是許多人年輕時期的性感偶像，雖然曾演出007龐德 片和《霹靂嬌娃》（Charlie’s Angels）女主角，反應都不如預期，也曾經挑大梁扮演漫畫改編的《森林之后》(Sheena)，依舊雷聲大雨點小，有一陣子甚至只能演出賣弄色相的煽情懸疑片，直到在喜劇影集《70年代秀》（That ‘70s Show）升格扮演女主角之一的母親，才順利轉型。

烏龍死訊 兩天後成噩耗

澎湃新聞報導，在妲雅羅勃茲被正式公布死訊的兩天前，多家媒體搶先發布了她「去世」的消息，隔天，其經紀人對外表示妲雅羅勃茲雖正飽受病痛折磨，但依然在世。這迫使全球各路媒體只得跟著闢謠，也讓早已在第一時間藉由各種社交媒體表達哀悼之情的好萊塢明星，頗為尷尬。

只是，又過了一日，在洛杉磯西達塞奈醫院加護病房的妲雅羅勃茲終究還是回天乏術，經紀人正式宣布，曾在《007之雷霆殺機》（A View to a Kill）中飾演過「龐女郎」的她，已於1月4日晚間駕鶴西去，享年65歲，也為這場好萊塢名人死訊的烏龍鬧劇最終畫上了句點。

15歲輟學 丈夫領她入行

妲雅羅勃茲1955年10月15日出生於紐約布朗克斯區（The Bronx），原名維多利亞李布魯姆（Victoria Leigh Blum）。小時候家境一般，父親靠推銷鋼筆養活一家數口，這令年紀輕輕的她，下定決心掙錢養家。15歲那年，她主動中止學業，憑著天生麗質當上了攝影模特兒。19歲時，她在一次看電影 時結識了正攻讀心理學的大學生巴里羅勃茲（Barry Roberts），不久之後便嫁做人婦，改從夫姓。

這段婚姻徹底改變了她的命運。丈夫雖然學的是心理學，卻有著要當電影編劇的夢想。於是，年輕的妻子也開始正式學起了表演，並為自己起了藝名——妲雅羅勃茲，希望自己有朝一日，能主演由丈夫編劇的電影作品。

妲雅羅勃茲（右）與丈夫巴里羅勃茲。（取材自澎派新聞）

20歲時，妲雅羅勃茲初登銀幕，主演低成本恐怖片《強行入室》（Forced Entry）。兩年後，夫婦倆由紐約遷居洛杉磯，正式進軍好萊塢。不久之後，已拍到第五季的知名美劇《霹靂嬌娃》（Charlie’s Angels）劇組，因為三主角之一的雪莉海克（Shelley Hack）辭演的關係，公開招募接替人選。最終，妲雅從兩千多名候選人中脫穎而出，拿下這一角色。

1981年11月，第五季《霹靂嬌娃》正式開播，雖然妲雅羅勃茲這張新面孔的加盟，一度也為該劇博得不少新聞版面，但該影集整體製作水平早已江河日下，拍完第五季後，《霹靂嬌娃》便黯然下檔。

亮麗身材 激情戲成經典

不過，憑著在劇集中的精彩亮相，身材高挑、動作矯健的妲雅已經完全不愁沒有戲拍。1980年代初，她先後主演了《獸王伏魔》（The Beastmaster，1982）和《森林之后》（Sheena: Queen of the Jungle，1984）這兩部動作大片。雖然這幾部電影當年的票房和口碑都不甚理想，但時隔多年之後，卻又都以所謂「邪典電影」（cult film）的名義重獲新生，而妲雅在這兩部作品中大洩春光的激情表演，也憑著之後錄像帶時代的來臨，成為數代年輕觀眾的成長記憶。

妲雅羅勃茲在《森林之后》造型清涼性感，票房卻不如預期。（取材自IMDb）

在《007之雷霆殺機》中扮演「龐女郎」的妲雅羅勃茲外型亮麗。（取材自IMDb）

當然，妲雅羅勃茲一生之中最具代表性的角色，還得數《007之雷霆殺機》中那位美艷絕倫的富二代「龐德女郎」。該片是已故英國 男演員羅傑摩爾（Roger Moore）的第七部007作品，也是他最後一次出演詹姆斯龐德（James Bond）一角。1985年該片上映之際，妲雅年方30，摩爾卻已「高齡」58。片中，妲雅的戲份不算很多，而且很大程度上還被由非裔女模格蕾絲瓊斯（Grace Jones）飾演的二號「龐女郎」搶走了不少鋒頭，但她的曼妙身姿和一雙勾魂攝魄的藍色眼眸，還是給全球觀眾留下了極其深刻的印象。

嘆被定型 龐德女郎桎梏

多年之後，回憶起當年拍攝《007之雷霆殺機》的經歷，妲雅直言其實並不怎麼喜歡這個「龐德女郎」的身分。在她看來，這角色讓她徹底被定了型，以後就都只能演這類「形象光鮮、腦袋卻空空如也的傻姑娘」。

「所以歷任龐德女郎的電影事業發展得都不怎麼樣，正是出於這個原因，」她曾告訴媒體，「沒人再拿你當真正的演員看待。」當然，她也坦率承認，回首當初，自己並不後悔接演這個角色：「那時候我哪懂得這些道理啊，這些都是事過境遷之後才明白的。而且，說實話，又有誰能拒絕得了《007》的邀約呢？」

《雷霆殺機》當年的非裔女配角格蕾絲瓊斯反而更受關注。圖為當年電影宣傳海報。（取材自IMDb）

正如妲雅所說，「龐德女郎」的身分並沒能給她帶來多少事業幫助。在此之後，她雖然片約不斷，但出演的清一色都是一些低成本商業片。這一點，光從那些影片的片名就可見一斑：《煉獄》（Purgatory，1988）、《媚眼激情夜》（Night Eyes，1990）、《午夜情狂》（Night Sanctum，1991）、《危險美人心》（Sins of Desire，1993）、《肉體陷阱》（Deep Down，1994）……。

照顧病夫 就此退隱江湖

1998年，妲雅羅勃茲重歸電視螢幕，出演劇集《70年代秀》（That ‘70s Show），這才迎來事業的第二春。但到了2001年，與其共同生活了30載的丈夫巴里羅勃茲罹患重病，妲雅毅然退出劇組，中斷所有演出事業，專心照顧老伴。五年後，巴里告別人世，而妲雅也未再重出江湖。

過去的一年裡，新冠疫情肆虐全球，妲雅羅勃茲時不時地都會在社交媒體上與粉絲做些交流，互相打氣鼓勁。2020年12月23日晚間，她外出遛狗後回到家中，忽覺身體不適。12月24日凌晨，與她共同生活多年的男友藍斯奧布萊恩（Lance O’Brien）將其送入醫院緊急搶救。但因為疫情關係，藍斯無法進入醫院陪護。直至1月3日，院方緊急通知他可以到醫院與妲雅做最後告別，原本她賴以生存的呼吸機，此時也已徹底取下。情緒激動的藍斯在電話裡將這一情況向妲雅的經紀人作了說明，也讓後者誤以為她此時已溘然長逝，並對外公布了這一消息。

很快，包括美聯社、衛報在內的全球各路媒體，相繼宣布妲雅羅勃茲已於1月3日去世的新聞。到了1月4日早晨，正在接受媒體採訪的藍斯，忽然又接到了醫院的來電，告知其妲雅雖然失去了呼吸機的支持，但生命體徵仍在。於是，各家媒體只得趕忙更正說明，並表示歉意。

1月4日21時，藍斯再次接到醫院來電，最終確認了妲雅因為嚴重的泌尿道感染引起的併發症，已在當晚離世。之後，收到消息的各路媒體二度發布了妲雅羅勃茲的死訊。

龐德女郎的苦 不只妲雅難受

007系列電影能從1962年起縱橫大銀幕至今，觀眾除了愛看風流倜黨的情報員詹姆士龐德之外，窈窕美艷的龐德女郎絕對功不可沒，一路以來，「龐德女郎」就是性感誘人的代名詞，能雀屏中選的女演員幾乎也是公認的性感尤物。

但演出龐德女郎，對她們而言是人生的光榮時刻嗎？

曾在007系列電影《量子危機》（Quantum of Solace）與現任龐德、英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合作的龐德女郎蓋瑪阿特登（Gemma Arterton），坦言她至今仍因該角色遭到批評，並非常後悔接演這電影，不過當時的她根本別無選擇。

蓋瑪阿特登被視為英國娛樂圈頗具才華的實力派女星，她在劇中扮演的費爾茲探員（Strawberry Fields），出場次數不多，剛開始對龐德不假辭色，最後卻仍被他勾引上床，然後遭到反派報復，全身塗滿黑油而死，是個標準的花瓶配角。

這個角色不只對劇情發展的作用不夠大，也絕對沒任何的演技展現成分，不過就算是這種大花瓶，蓋瑪阿特登還要擊敗1500位對手，才雀屏中選，顯然能成為龐德女郎就會為事業大有幫助，全世界一堆女星擠破頭想爭取，不在乎角色是否夠突出。

回憶當年，蓋瑪說道：「我剛入行的時候，窮到跟躲在教堂裡挨餓的老鼠沒兩樣，只要能有工作，可以賺錢維生，我就已經很開心了。到現在我還會為在那部片裡當花瓶遭到批評，可是那時我才21歲，我還有學貸要還，而且你知道的，那是部龐德片呀。」可是過了12年，她再看這次的演出，想法大不同：「龐德女郎真的有很多問題，費爾茲應該拒絕他才對，而且應該換穿平底鞋。」

蓋瑪阿特登為英國著名演員，18歲獲得皇家戲劇藝術學院(RADA)的獎學金，在學期間獲得了她生涯的第一個職業演出《瑪莉的回溯之旅》（Capturing Mary）。2008年出演《007量子危機》初次嶄露頭角，姣好外型更榮登GQ雜誌年度性感女星。