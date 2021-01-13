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「死侍3」再等等 雷諾斯瞎扯蜘蛛人

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩雷諾斯主演的「死侍」，確定將拍第三集。（圖：福斯提供）
萊恩雷諾斯主演的「死侍」，確定將拍第三集。（圖：福斯提供）

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的「死侍」（Deadpool）系列，確定開拍第三部作品「死侍3」（Deadpool 3），但至少等到2022年。

漫威影業執行長凱文費吉（Kevin Feige）近期接受「Collider」專訪，提及延宕多時的「死侍3」仍會開拍，也將是首部漫威電影宇宙中的R級英雄片，保證原汁原味，請影迷不用擔心。

不過被問到何時開拍時，凱文費吉透露至少今年不可能。「萊恩是個忙碌且成功的演員，加上我們現在還有很多已經對外公開的企畫正在準備，但我還是很期待這一天開拍的到來。」

萊恩雷諾斯今年如無意外還會宣傳新片「脫稿玩家」（Free Guy）、「殺手保鑣2」（The Hitman's Wife's Bodyguard）以及「紅色追緝令」（Red Notice），前提是倘若這些電影都能如期上映。萊恩雷諾斯也轉貼「死侍3」確定開拍的新聞，但他不改搞笑風格，在自己推特上回應「全面公開，我給他們看了前兩部『蜘蛛人』（Spider-Man），然後跟他們說這是前兩集『死侍』」，言下之意，似乎開玩笑說迪士尼影業會讓「死侍3」過關，全因他們以為前兩集是「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）、「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home），頗為逗趣。

蜘蛛人 電影 漫威

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