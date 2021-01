「黑豹2」不換角 改聚焦瓦干達

「黑豹」查德威克鮑斯曼(中)雖無法再在續集亮相,身旁兩位重要女角都會回歸。(取材自IMDb)

自從漫威 超級英雄片「黑豹」(Black Panther)男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)英年早逝後,各方都好奇今年夏天要開拍的「黑豹2」如何解決主角缺席的問題。

掌理漫威影視、漫畫創作方向的大老凱文費吉(Kevin Feige),再次重申不換角、不會透過特效複製查德威克的影像,續集重點將是深入挖掘瓦干達王國,而非聚焦在某一個角色上。

凱文費吉近來為他首度監督的漫威影集「汪妲幻視」(WandaVision)於Disney+推出努力宣傳造勢,有媒體懷疑漫威影集一齣接一齣推出,會不會搞壞觀眾胃口,對再花錢上戲院欣賞漫威英雄片失去熱情?

他坦言:「以前比較有這種危險,那時還有一些英雄的版權在別家電影 公司手上,然而這並非我們所能控制,因此我們能做的就是把每一部片都拍出獨特的味道。」

在凱文眼中,漫威影集與漫威電影看似相近,卻是完全不同的東西,他期許未來在Disney+的漫威影集與戲院上映的漫威大片並行不悖,流利轉換。

雖然漫威已有一年多沒新片上戲院,並沒停下電影的攝製腳步,「雷神索爾4」(Thor:Love and Thunder)近日公布有更多「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)裡的角色要過去亮相,更傳出接下阿斯嘉王位的女武神,會對驚奇隊長產生傾慕之情,儘管還未確定,已引發粉絲熱烈討論。