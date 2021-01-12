HBO瞄準經典劇 慾望城市、花邊教主將回鍋

辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯將再合作「慾望城市」新續篇。(路透資料照片)

影音串流平台進入戰國時代，為求抓住觀眾目光，知名IP成了備受倚重的噱頭。

HBO Max宣告請出莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)與辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)再拍「慾望城市」(Sex and the City)；換上年輕新秀陣容的全新「花邊教主」(Gossip Girl)也在拍攝中。

而手握一堆大IP的Disney+則要把「修女也瘋狂」(Sister Act)、「三個奶爸一個娃」(Three Men and a Baby)、「親愛的，我把孩子縮小了」(Honey, I Shrunk the Kids)都帶回小螢幕。

HBO Max三年多前曾有機會拍攝第三集電影 的「慾望城市」，卡在扮演豪放肉食女的金凱特 蘿(Kim Cattrall)執意不回歸，雖然劇本都已經備妥仍胎死腹中；這回HBO Max將製播全10集、每集半小時的新內容，莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森與克莉絲汀戴維斯各自再扮邁入50歲之後的凱莉、米蘭達與夏綠蒂，金凱特蘿的豪放慾女徹底消失。

曾經成為美國 王牌偶像劇的「花邊教主」，新版本找回原版的旁白女聲克莉絲汀貝兒(Kristen Bell)，但主角群全面翻新，也會配合科技發展的進步帶入新的媒介；由於HBO Max尺度比無線頻道寬廣，預期會有更煽情養眼的畫面。

據傳吸血鬼情色劇「噬血真愛」(True Blood)也在HBO Max重新啟動的片單上。

積極爭搶影音串流平台王座的Disney+光是漫威與「星際大戰」(Star Wars)影集就各有10齣，還規畫了「修女也瘋狂3」、「親愛的，我又把孩子縮小了」等睽違觀眾多年的名片續集，更招手自家捧紅的柴克艾福隆(Zac Efron)主演重拍版「三個奶爸一個娃」，期盼資深粉絲們能夠再被吸引。