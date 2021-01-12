我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

HBO瞄準經典劇 慾望城市、花邊教主將回鍋

記者蘇詠智╱綜合報導
辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯將再合作「慾望城市」新續篇。(路透資料照片)
辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯將再合作「慾望城市」新續篇。(路透資料照片)

影音串流平台進入戰國時代，為求抓住觀眾目光，知名IP成了備受倚重的噱頭。

HBO Max宣告請出莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)與辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)再拍「慾望城市」(Sex and the City)；換上年輕新秀陣容的全新「花邊教主」(Gossip Girl)也在拍攝中。

而手握一堆大IP的Disney+則要把「修女也瘋狂」(Sister Act)、「三個奶爸一個娃」(Three Men and a Baby)、「親愛的，我把孩子縮小了」(Honey, I Shrunk the Kids)都帶回小螢幕。

HBO Max三年多前曾有機會拍攝第三集電影的「慾望城市」，卡在扮演豪放肉食女的金凱特蘿(Kim Cattrall)執意不回歸，雖然劇本都已經備妥仍胎死腹中；這回HBO Max將製播全10集、每集半小時的新內容，莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森與克莉絲汀戴維斯各自再扮邁入50歲之後的凱莉、米蘭達與夏綠蒂，金凱特蘿的豪放慾女徹底消失。

曾經成為美國王牌偶像劇的「花邊教主」，新版本找回原版的旁白女聲克莉絲汀貝兒(Kristen Bell)，但主角群全面翻新，也會配合科技發展的進步帶入新的媒介；由於HBO Max尺度比無線頻道寬廣，預期會有更煽情養眼的畫面。

據傳吸血鬼情色劇「噬血真愛」(True Blood)也在HBO Max重新啟動的片單上。

積極爭搶影音串流平台王座的Disney+光是漫威與「星際大戰」(Star Wars)影集就各有10齣，還規畫了「修女也瘋狂3」、「親愛的，我又把孩子縮小了」等睽違觀眾多年的名片續集，更招手自家捧紅的柴克艾福隆(Zac Efron)主演重拍版「三個奶爸一個娃」，期盼資深粉絲們能夠再被吸引。

「花邊教主」換上一批新生代要角，以嶄新面貌回歸小螢幕。(取材自Instagram...
「花邊教主」換上一批新生代要角，以嶄新面貌回歸小螢幕。(取材自Instagram)

凱特 美國 電影

上一則

為戲搏命…成龍一度滅頂 甄子丹4度險失明

下一則

為何帥了60年？劉德華扮鬼臉自嘲 親揭「斷腿」真相

延伸閱讀

「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達

「索爾4」女武神驚爆迷戀他！「黑豹2」聚焦整個瓦干達
「慾望城市」續集將登HBO 3要角可望歸隊

「慾望城市」續集將登HBO 3要角可望歸隊
「慾望城市」重回小螢幕 金凱特蘿拒歸隊

「慾望城市」重回小螢幕 金凱特蘿拒歸隊
疫情造就串流影音平台盛世？他依然慘敗、玩完

疫情造就串流影音平台盛世？他依然慘敗、玩完

熱門新聞

汪小菲、大S。圖／摘自微博

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

2021-01-09 11:22
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。取材自IMDb

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

2021-01-04 20:00
宋仲基(中)在最新科幻電影「勝利號」中演窮到快活不下去的飛行員，不僅有喜劇演出，也挑戰各種高難度的動作戲。圖／Netflix提供

離婚宋慧喬後 宋仲基驚爆「窮到快活不下去」

2021-01-06 14:29
昆凌分享夫妻相處之道。圖／MilkX Taiwan

和周杰倫狂放閃 昆凌曝用這兩招抓住老公的心

2021-01-07 18:14
王嘉爾。（圖：卡地亞提供）

王嘉爾證實單飛！韓團GOT7傳解散 JYP回應了

2021-01-10 01:06
深田恭子結婚遙遙無期。圖／摘自IG

嫁入豪門遙遙無期？深田恭子被爆婚事卡關

2021-01-10 10:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人