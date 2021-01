「慾望城市」重回小螢幕 金凱特蘿拒歸隊

辛西亞尼克森(左起)、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯將自製自演全新一季「慾望城市」。(取材自IMDb)

曾經讓全球女性追看與討論的「慾望城市」(Sex and the City),確定將重回小螢幕,全新半小時、共10集的新篇章將叫做「And Just Like That…」描述莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Landen Davis)、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)分別扮演的凱莉、夏綠蒂與米蘭達在年過半百後的生活,至於始終反對要再拍「慾望城市」續篇的金凱特 蘿(Kim Cattrall,演珊曼莎),果然沒有回歸,成為唯一缺席的女主角,HBO Max表示最快今春開拍。

「慾望城市」曾在HBO製播六季又拍了兩集電影 ,三年多前曾有望拍攝第三部電影,劇本都已經寫好,因金凱特蘿打死不歸隊而流產,她早與莎拉潔西卡派克公開不和,已不想再共事。原著小說 作者甘蒂絲布奈爾曾經將凱莉的少女時代發展成新的影集, 可惜兩季就下檔,顯然老觀眾還是比較懷念成年女性更為開放大膽的遭遇。

這一次將回歸的最新續篇,除了女主角「三缺一」外,編導麥可派屈克金也回籠,但原創人戴倫史達已經全心投入在Netflix的新作「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris),因此不會歸隊。