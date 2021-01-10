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「1世代」哈利 姊弟戀當小王?

記者蘇詠智／綜合報導
哈利傳介入別人的感情，橫刀奪愛。(路透資料照片)
哈利傳介入別人的感情，橫刀奪愛。(路透資料照片)

英國偶像天團「1世代」中人氣最旺的哈利（Harry Styles），自從成員們各自單飛發展後，人氣始終居高不下，近來還傳與新片「Don’t Worry Darling」導演奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde）因合作擦出愛的火花，一起手牽手出席經紀人的婚禮，眼看就是一段正在發展中的姊弟戀，粉絲也沒有太過反感。然而專門報導名人八卦的pagesix引述知情人士的說法，哈利根本是介入奧莉薇亞和前男友傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）的感情之中，橫刀奪愛。

pagesix報導，比哈利大10歲的奧莉薇亞，曾是好萊塢力捧新秀女星，現在演而優則導，傑森是知名喜劇男星，原本與奧莉薇亞交往並生了一雙子女，雖然難免有些爭執與問題，卻也都是男女關係中滿常見的狀況，兩人本來還在英國買了房子，感覺上那些意見不和應該不至於造成分手，傑森與奧莉薇亞固然在對孩子的教養上不同調，但傑森很愛奧莉薇亞，也有意願要化解彼此的歧見，可是奧莉薇亞要求先冷靜，於是就對外發布「分手」消息，然後她就被發現和哈利打得火熱。算算時間，並不是奧莉薇亞在分手傑森後無縫接軌哈利，是她和哈利在一起時尚沒和傑森正式斷乾淨，期間是重疊的，哈利難逃「小王」之嫌。

曾與泰勒絲（Taylor Swift）等交往的哈利，長得俊俏可愛，又正當紅、更增魅力，對於演藝圈的「姐姐」們，特別具殺傷力，而他也一向喜歡交往年紀比自己大的女性，除非對方比他媽媽還要年長，他才不會動心。看到哈利與奧莉薇亞如膠似漆的報導，傑森心裡必然相當不是滋味。

奧莉薇亞懷德（左）與傑森蘇戴西斯交往多年，還生了一雙子女，仍分手做收。(路透資料...
奧莉薇亞懷德（左）與傑森蘇戴西斯交往多年，還生了一雙子女，仍分手做收。(路透資料照片)
奧莉薇亞懷德的新戀情和上一段關係時間重疊，恐曾腳踏兩條船。(路透資料照片)
奧莉薇亞懷德的新戀情和上一段關係時間重疊，恐曾腳踏兩條船。(路透資料照片)

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