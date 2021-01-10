美國隊長舊愛懷孕 遺憾自己非孩子的爸

克里斯伊凡被傳情傷、心碎。(路透資料照片)

克里斯伊凡（Chris Evans）因在漫威 英雄電影中扮演「美國 隊長」而受到廣大觀眾歡迎，眼看年齡將邁向不惑，卻還是孤家寡人，身旁沒有任何一位可以共組家庭的女孩，不僅粉絲好奇，他自己也不知道到底何時能終結單身。雪上加霜的是，他昔日女友珍妮史萊特（Jenny Slate）宣告懷孕、訂婚，很快就將擁有自己的家庭，讓克里斯深感遺憾，甚至懷疑當初接下「美國隊長」一角、成了知名紅星，究竟是否錯誤？

專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」，指克里斯伊凡因珍妮史萊特雙喜臨門，反倒深陷情傷而痛苦不已，他雖然進入演藝圈以來，陸續有過好幾位女友，珍妮卻是他認為最適合自己的一個。無奈珍妮諧星出身，外貌並非國色天香，常有迷姐迷妹認為她不配和克里斯在一起，酸言攻擊不斷，讓她感到很大壓力，與克里斯的感情終究走不下去。

等到失去珍妮，克里斯才體會到她的好，可惜後悔也來不及，早先珍妮還沒有新的感情對象，也許還有復合的可能，現在珍妮與她是真的不再有機會了。「國家詢問報」指克里斯現在的難過，很大部分來自於和成家、生子的機會擦身而過，沒有了珍妮，都不知道能不能碰上更合適的女性？如此巨大的失落，令他都後悔不該簽下和漫威的長約、接演「美國隊長」而大紅，或者和珍妮早就能修成正果。

不過打臉八卦的網站，稱克里斯表示過自己是個很自主的人，一個人露營是他最喜愛的事之一，因而他應該能夠接受舊愛珍妮找到自身的幸福，不會由於怕孤家寡人而空虛、難過。