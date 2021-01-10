好萊塢大片延映 007、黑寡婦片商發愁

「007 生死交戰」是丹尼爾克雷格的龐德片告別作。(路透資料照片)

去年許多好萊塢大片因疫情被迫延檔，竟使今年媒體所列出的「最受矚目年度巨片」一半以上都是這些早該和觀眾見面的「舊」片，包括「007 生死交戰」（No Time to Die）、「黑寡婦」（Black Widow）等，偏偏歐美又開始新一波的疫情高峰，倘若又未能如期上映，不只觀眾感到疲乏，電影公司也無法承受損失。

第一部喊出「延檔」的大片「007 生死交戰」，前年底就已在紐約盛大造勢，拖了一年多還沒辦法上映，目前定檔4月初，由於007的「祖國」英國 向來是該片集最重要的市場之一，因此英國若出問題，其他地區仍無法搶先推出。眼看英國又出現變種病毒，近3個月內不一定能迅速解決，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的龐德片告別作，還不知是否如期登場，而長期發行007系列的米高梅，已因「生死交戰」遲遲無法上映、沒有進帳，遇破產危機後決定出售。

無獨有偶，漫威 「黑寡婦」也比原定整整延後一年到今年5月初上映，以美國 情況來看，屆時戲院也不一定能回歸正常，漫威所屬的迪士尼已試過把新片跳過戲院、直接Disney+上架，也有的影片將在戲院、影音平台同步推出，漫威目前還是只鎖定戲院先登場，也許還會有變數。

派拉蒙已經將（Eddie Murphy）「來去美國2」（Coming 2 America）和湯姆克蘭西（Tom Clancy）小說改編的「冷血悍將」（Ronin）都賣給亞馬遜直接上架。