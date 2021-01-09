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前夫妻打不完…強尼戴普再控安珀捐款玩假的

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普對前妻出狠招，要揭露她的真面目。(歐新社資料照片)
強尼戴普對前妻出狠招，要揭露她的真面目。(歐新社資料照片)

強尼戴普（Johnny Depp）對前妻安珀赫德（Amber Heard）使出重拳，稱她根本沒有如之前所表示的將自己給她的700萬美元和解金捐給兩個公益慈善單位，還出示其中一個基金會提供的證據，雖然安珀的律師痛斥他不擇手段提供不實消息要抹黑安珀的形象，但安珀確實沒把錢都捐出來，很難自圓其說。

這場前夫妻的對決，從美國打到英國再打回美國，激烈程度近年罕見，也對彼此的演藝前途都有決定性影響，備受各方關注。安珀之前指控強尼對她家暴，讓強尼形象跌到谷底，事業跟著重挫，最後雙方和解、談妥離異條件，她當時宣稱一毛錢都不會拿，會平分兩分、捐給洛城兒童醫院基金會與美國公民自由聯盟。

強尼的人馬多方蒐證，美國公民自由聯盟拒絕公布任何資訊，而來自洛城兒童醫院基金會的文件顯示安珀只給了10萬美元，遠低於她號稱的350萬美元，單位主管還曾在前年寫信給她，想知道是否無法得到350萬美元全額捐助，安珀方面辯稱強尼不斷興訟，只好先花其中部分錢來打官司，以至於捐款美意無法及早實現。

眼看雙方對立衝突愈來愈激烈，強尼戴普的財務細節不再能保密，將攤在公眾眼前，他與安珀是否鬥到兩敗俱傷？外界持續密切注意。

安珀赫德營造「不貪心斂財」的形象，卻沒有照承諾捐出所有的和解金。(路透資料照片)
安珀赫德營造「不貪心斂財」的形象，卻沒有照承諾捐出所有的和解金。(路透資料照片)
強尼戴普（左）與安珀赫德鬧離婚弄得各自都形象跌谷底。(路透資料照片)
強尼戴普（左）與安珀赫德鬧離婚弄得各自都形象跌谷底。(路透資料照片)

美國公民 美元 家暴

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