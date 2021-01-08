「美國隊長」斥國會衝突 「暴亂因太多人默許」

「美國隊長」克里斯伊凡斥責國會衝突暴力行為。（歐新社）

美國 國會發生支持川普 的粉絲闖進國會的暴動事件，並有人因此喪命。過往常分享時事看法的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），連發三則推文斥責這種暴力行為，無奈嘆「我真的無語了」，並說道：「如果那些人（暴動者）不是白人，又會是什麼樣的情況」，並認為事件的發生，是因為「太多人默許（這種事）」。

綜合媒體報導，饒舌天后卡蒂 B（Cardi B）也連發多個留言呼籲當地粉絲留在家中，暗諷示威者是野獸；天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）則針對社交平台容讓川普「煽動」發言，感到十分不滿，要求封殺川普的社交帳戶；馬克魯法洛（Mark Ruffalo）及莎朗史東（Sharon Stone）則希望罷免川普。

小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子海莉（Hailey Bieber）則在IG限時動態怒批川普支持者的暴動行為讓「國家蒙羞，『他』瘋了！」

曾在扮演蝙蝠俠的米高基頓（Michael Keaton）表示：「警方今天沒有做的事情讓人震驚，在『黑人的命也是命』遊行 中，他們顯然已經做好了準備，而且那種遊行還是和平的。」