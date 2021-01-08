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巨石強森謝恩人當年收留 送新車承諾照顧一生

娛樂新聞組／綜合報導
巨石強森（右）日前送禮給恩人布魯諾，感謝他當年伸出援手。（取材自Instagram）
巨石強森（右）日前送禮給恩人布魯諾，感謝他當年伸出援手。（取材自Instagram）

好萊塢知名男星巨石強森（Dwayne Johnson）成名前過著艱苦生活，成名後便懷著感恩的心，報答當初幫過自己的恩人。日前他向一位幾十年前幫助過他的恩人送上新車，並承諾恩人退休後，會照顧對方一生一世，感動千萬網民。

綜合媒體報導，巨石強森近日在Instagram上載短片，內容為他向一位多年前仗義幫忙的恩人布魯諾（Bruno Lauer），送上一輛價值3萬美元的Ford房車的片段。

巨石強森在貼文中透露，15歲時和母親在夏威夷相依為命，母子倆付不出房租，被房東掃地出門，他隨後被送到田納西州納許維爾投靠父親。但當他抵達納許維爾時，卻發現老爸的情況不好，他根本無法住在老爸家。「我被告知要跟一個叫布魯諾的傢伙住在一起，他當時住在Alamo Plaza汽車旅館的小房間裡。他大可拒絕收留這個不認識的小鬼，但他沒有。他收留了我。」

九年後，想從事摔角的巨石強森再度遭遇挫折，當時他只剩七美元，連落腳地方都沒有時，再次獲布魯諾收留，並將身上最後的40美元給巨石強森買車。

48歲的巨石強森從未忘記布魯諾的恩情，日前趁聖誕節，他決定向恩人送上驚喜，準備了一部全新房車給對方當聖誕禮物，當布魯諾看到新車時大感錯愕，到試車時更感動流淚，場面十分感人。

巨石強森也在Instagram留言：「我愛你，兄弟。你的仁慈和暖心，改變了我人生的軌道。當你準備退休時，你只要開口就好，我會罩你！享受你的新車吧。」

巨石強森 美元 退休

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