「翹臀金」6年婚玩完？被爆與肯爺已分居

金卡戴珊（左）與饒舌歌手肯伊威斯特（右），被爆六年婚玩完。（Getty Images）

好萊塢名媛「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）被爆六年婚玩完。

綜合媒體報導，金卡戴珊傳已經聘請律師處理離婚事宜，兩人都希望能低調進行。不僅如此，金卡戴珊還被發現已沒有戴婚戒。

報導稱兩人離婚原因有一說法為女方已為男方付出太多，終於受夠了，也有說是男方受不了女方及其家人不切實際的生活方式。

日前紐約郵報（New York Post）也在頭版大爆金卡戴珊與肯伊威斯特即將離婚，目前兩人已經分居，但雙方未就離婚傳聞作出回應。

金卡戴珊與肯伊威斯特在2014年結婚，育有四名子女，婚後一直非常恩愛，經常出雙入對。但去年肯伊威斯特在參選美國總統期間，頻頻於社交平台發表出位言論，甚至大爆金卡戴珊曾經出軌，令金卡戴珊忍不住出面公開肯伊威斯特有躁鬱症。

報導指，金卡戴珊已經為肯伊威斯特付出太多，無法再忍下去，而肯伊威斯特亦對金卡戴珊家族高調的作風感到不滿，決定離婚。

近日，43歲的肯伊威斯特正在懷俄明州 的農場度假，而不是和金卡戴珊一家在一起。

據傳，兩人離婚協議談判中最大的癥結在於他們位於加州 的住宅，在肯伊威斯特的策畫下，這座住宅經過了徹底的重新設計，被「建築文摘」譽為「純潔與光明的綠洲」 。據報導，他們花了4000萬美元 買了這棟房子，又花了2000萬美元裝修。

消息人士稱：「金卡戴珊正試圖讓肯伊威斯特把房子交給她，因為孩子們都在那裡長大，那是他們的家。」離婚協議談判正在進行中，但他們還沒有決定如何分配他們的財產。