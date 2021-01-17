克里斯多福諾蘭導電影《天能》 處處露玄機

《天能》片中一幕。（美聯社）

名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《天能》終於上架。他的創作一向沒有和平的烏托邦，所以不缺亂臣賊子。他的電影既通俗又賣座，其間的人文部分，比方《蝙蝠俠三部曲》（The Dark Knight Trilogy，2005-12）裡，善與惡的分峙，總有正氣凜然的時機。

諾蘭心血 情節太複雜

「Tenet」本身是「迴文」（Palindrome），處處露玄機。英文字母組成的單字：kayak，racecar，madam，Hanah……左往右，右向左，一模一樣；本片名稱即一例：時間流向也直往也倒置；不過它服膺「注定論」，就看誰先下手為強，否則人人在時光軌道裡奔馳，冤冤相報，沒完沒了。

言歸正傳，《天能》的情節太複雜，簡介也必須劇透，看在諾蘭對自己的心血，被華納影業串流而飆罵的份上，也得做些「保密」工作：此片的英雄—約翰大衛華盛頓（John David Washington），演片中有名「主角」（Protagonist）無姓的當局者：開始出任務是在烏克蘭的歌劇院裡保護一個人。劇情急轉，令他得深入虎穴，去防止世界末日。

反派是薩托（Andrei Sator，Kenneth Charles Branagh飾）。年少時在蘇聯廢核場挖出九分之一的組裝武器，因能預知未來而發財。在他繼續找其他八個分體的時候，發現罹患絕症，感知不能再擁榮華富貴，也不願給別人享受，於是準備與全世界共同毀滅。

諾蘭這次腦子裡的科學設想，主要講「熵」（entropy）變：未來會發生一場因「鈽241」（Plutonium）而產生的核爆，「鈽」的輻射造成了「熵」。用「熵」逆轉時光，改變「過去」。九體併一的武器引爆後，世界就消失了。

影片有段女科學家（Laura，Clémence Poésy飾）解釋用手把子彈吸回彈夾的片段：「對你來說，是你接住子彈；對子彈來說，是你放下它。」這僅是「引言」而已。接下去八方好漢爭九合一武器。它是扭轉乾坤的奇貨。

諾蘭的影迷眾多，很多為此理論又分析，又詮釋。也許「諾蘭論」所創的九個嵌合器，在暗示九個核武國：美國、俄羅斯、法國、中國、英國、巴基斯坦、印度、以色列、北韓。只要某人一按鈕，立刻導致世界末日。諾蘭貶抑時事呼之欲出？

與壞人沆瀣一氣的反派，是個印度女軍火商普莉亞（Priya，Dimple Kapadia飾）。她剛開始像一個中性角色，但是後期的發展，顯示她觀察情況，是只肯佔便宜，不願放棄自我利益的陰狠人物。

梟雄也有軟肋：薩托的妻子凱特（Kat，Elizabeth Debicki伊莉莎白戴比姬飾）是個冷豔美女。戴比姬由於身材太高，放棄了芭蕾舞藝。身高超過190公分，眾雄拱月，她高出好幾個頭。近鏡照她的五官，細緻若羽化登仙的天鵝。

凱特恨透薩托的惡形惡狀，老要走為上策，但是薩托拿他們的獨生子作要脅。諾蘭附庸風雅，以西班牙藝術家哥雅（Francisco José de Goyay Lucientes，1746-1828）的畫作旁生插曲：凱特經營藝術市場，誤賣了一幅哥雅的偽作，買方不是別人，正是自己的夫婿薩托。薩托痴戀凱特，用此作藉口來綁架妻子。

沒有尼爾 撐不起大局

還有一名重要的配角—尼爾。整齣戲沒有尼爾，就撐不起大局。演尼爾的是羅伯派汀森（Robert Pattinson）。尼爾總在「主角」最需要幫手的時節出現。他在存亡節骨眼義不容辭，營救了「主角」兩次。

尼爾講話的內容很玄乎，讓觀眾猜不透。他彷如拔刀相助的武林高手。當初諾蘭拍完蝙蝠俠《黑暗騎士：黎明昇起》（The Dark Knight Rises）後，粉絲猜想他會再編片中青年羅賓（Robin）的軼事，拍幾集《羅賓外傳》；然而只聞樓梯響，不見人下來，不然尼爾是替身？

諾蘭乃大才子，才子也有憂患意識，例如擔心核爆；他會複製歷史痕跡，開場時的歌劇院大爆炸：2002年莫斯科歌劇院的挾持，禍首隊伍利用人質，要求俄方撤出車臣。政府軍方用麻醉藥灌進空調，造成劇院觀眾集體昏迷，車臣武裝分子大敗。

耍老梗 穿越時光隧道

其實諾蘭也在耍老梗，穿越劇到處發燒，「自打自」當然最熱鬧：「主角」跟尼爾時光隧道裡頭穿來竄去，碰見過去的自己來阻擋，一陣翻滾，打不出勝負，又為了成全任務，釋放了「對方」。他人之作如2012年的《迴路殺手》（Looper）就很乾脆，主人翁為了避免30年後的自己繼續作惡，毅然自決於世。

幸虧諾蘭很兒女情長，再壞的男人也被感情繫絆：《全面啟動》（Inception，2010）的男主在打鬥時分，太太時不時來個心理干擾。《天能》的薩托若不是為了使太太凱特回心轉意，他老早把世界核爆精光了。