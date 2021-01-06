一人扛成敗壓力大 豆豆先生：早就不想演了

羅溫艾金森說因為壓力太大，不太有意願再演「豆豆先生」。（取材自imdb）

英國 男星羅溫艾金森（Rowan Atkinson）詮釋的「豆豆先生」（Mr. Bean）一角，已成為影視文化的經典人物之一。

「豆豆先生」過去不只是影集主角，還曾經推出電影 和卡通節目，現在又有動畫版長片在籌拍中，風靡不同世代、地區的觀眾。然而羅溫艾金森近來受訪卻坦言，很想早點跟這角色說再見，因為壓力太大，已感到筋疲力盡。

羅溫艾金森其實曾經在牛津研讀電機工程碩士，完全不像自己扮演的「豆豆先生」或是「 凸搥特派員」強尼英格力那麼頭腦簡單少根筋。

羅溫艾金森日前接受英國廣播時報採訪，他表示對於「豆豆先生」所有成敗都由他一人承擔，他感到壓力奇大，很怕觀眾覺得不夠好笑，因此也不是太愉快的經驗。他比較喜歡初成名時的「黑爵士」(Blackadder)，至少編劇好幾位，不全都需要他扛起所有責任，因此他還有再扮「黑爵士」的意願，但對於「豆豆先生」，就真的興趣不很大了。

不只不想當豆豆先生，他也不眷戀社群媒體 ，甚至有點討厭，表示演算法只會使人們只看到自己喜歡的東西，加深社會的對立，更批判取消文化（cancel culture）就像中世紀的暴民。