艾瑪史東傳秘婚 一身黑衣捧孕肚

艾瑪史東（左）被目擊一身黑衣藏不住明顯的孕肚。（取材自推特）

艾瑪史東（Emma Stone）原定去年3月份和未婚夫戴夫麥卡瑞（Dave McCary）舉行婚禮，但因疫情 延期，後來傳出兩人早已秘婚懷孕的消息，去年9月還被拍到孕肚曝光。近日她再遭媒體爆料小腹隆起照，驚人凸肚曝光再度引發熱議！

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，艾瑪史東去年12月被拍到小腹明顯隆起的孕肚照，巨肚尺寸即使穿全身黑也藏不住。

鏡周刊報導，根據歐美媒體求證，艾瑪史東應該是在去年9月，跟戴夫麥卡瑞完成結婚手續，距離他們最早在2017年公開交往的消息，隔了兩年之久。

2016年底艾瑪史東參加電視節目「週末夜現場」（Saturday Night Live）的短劇錄製時，認識該節目導演 戴夫麥卡瑞。一開始他們保持低調，直到2019年的電影演員工會獎才一起公開亮相。

不過對於婚禮，兩人都三緘其口，去年5月的訪問，艾瑪史東被粉絲發現無名指換上一枚金色的戒指，而不是之前訂婚的珍珠戒指，因此推論應該已經結婚。

艾瑪史東最近一次公開亮相是去年11月，替配音的動畫「古魯家族：新石代」宣傳，不過當時她接受網路視訊連線訪問，僅露出上半身，所以沒人看到她的肚子。

香港01報導，12月初有傳聞指歷代「蜘蛛人 」（Spider-Man）將會攜同他們的女伴現身在「蜘蛛人3」（Spider-Man 3）中，有指愛瑪史東願意演Gwen Stacy，跟安德魯加菲再續前緣，但因目前愛瑪史東大肚的關係，未知會否影響拍攝。