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《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

文／陳韻涵
湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

睽違半世紀，湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的1986年電影《捍衛戰士》（Top Gun）推出續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），訂2021年7月2日在美國上映。關於這部號稱電影史上最經典軍事電影的續集，有五個罕為人知的秘辛。以下幾點，不曉得觀眾欣賞湯姆克魯斯的英姿之餘，是否曾留意相關人事物的細節與背景呢？

湯姆克魯斯在《捍衛戰士》中飾演美國海軍飛行員「獨行俠」米契爾上尉（LT Pete "Maverick" Mitchell），這位年輕又有自信的F-14戰機飛行員因為優異飛行技巧而入選頂尖訓練團隊，即美國海軍戰鬥武器學校（US Navy Fighter Weapons School）接受訓練，並與飛行學校中，由凱莉麥吉莉絲（Kelly McGillis）飾演的「恰莉教官」（Charlie）夏綠蒂布萊克伍德（Charlotte Blackwood）譜出戀曲的故事。

2016年，電影公司在第一集《捍衛戰士》上映30年紀念推出藍光特別版本；飾演中隊長「毒蛇」麥卡佛中校（Cmdr. Mike "Viper" Metcalf）的史基瑞（Tom Skerritt）當時表示：「世世代代的觀眾都喜歡這部電影，並以與過去世代同樣的熱情，欣賞這部電影。」

他接著說：「全球沒有一位飛行員，不曾一看再看《捍衛戰士》。」

然而，部分觀眾就算看過20遍，或許還是無法知曉以下電影中的五個祕密。

1. 「毒蛇」本尊 擔任技術顧問

美國海軍退役的派帝格魯少將（Rear Adm. Pete "Viper" Pettigrew）曾為飛行員和美國海軍戰鬥武器學校的飛行教練，他的部分人生故事後來改寫成為《捍衛戰士》的敘事情節。

派帝格魯本人在電影拍攝期間擔任技術顧問，片中無線電呼叫代號「毒蛇」也與他有深厚淵源。派帝格魯2017年時表示：「我因為我個人的樣貌、特質及專長而成名，『毒蛇』真有其事，且在許多、許多年前曾是我實際的無線電呼叫代號。」

派帝格魯表示，兩名編劇曾徵詢他的意見，能否用他的無線電呼叫代號在《捍衛戰士》中指稱麥卡佛。派帝格魯謙虛地表示，他從未擔任指揮官，但編劇告知「無傷大雅」，《捍衛戰士》遂在任務中以「毒蛇」代號呼叫麥卡佛。

另一個有趣的事實是，派帝格魯曾在電影中客串演出，與恰莉教官共同出場。

湯姆克魯斯（左）與凱莉麥吉莉絲（右）在片中尬演技。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯（左）與凱莉麥吉莉絲（右）在片中尬演技。（取材自IMDb）

2. 恰莉教官 真有此女強人

「眾生相」雜誌（People Magazine）1985年的一篇文章寫道，獨行俠原本想把妹的對象並非恰莉教官，而是一名體操運動員。然而，電影導演在聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar），與當年才30歲、在海軍分析中心（Center for Naval Analyses）任職的克莉絲汀福克斯（Christine Fox）見面洽談後，確信了「恰莉」角色在《捍衛戰士》中必須存在的想法。

福克斯曾告訴軍事網站（Military.com），恰莉這個角色只是「稍微」根據其人其事創造；福克斯說，他曾應劇組要求，與麥吉莉絲共處一日，分享許多軍中生活點滴，讓麥吉莉絲能更演活恰莉這個角色。

福克斯軍戎一生，先後擔任國防部計畫暨預算評估署署長、（歐巴馬前總統任內的）國防部代理副部長等要職，成為美國史上迄今位階最高的女性國防部官員，也是五角大廈最資深的文職官員之一。

3. 經典台詞 無心插柳

《捍衛戰士》最令觀眾印象深刻的一幕，並不在當初的劇本中。

網路電影資料庫（IMDb）寫道，飾演F-14戰機飛行員「冰人」卡贊斯基上尉（Lt. Tom "Iceman" Kazansky）的基墨（Val Kilmer）在排演時，難耐咳嗽的生理反應，隨口說了聲「太扯了」（bullsh*t），而其他演員接續的應答也不是演的，全都是演員的自然臨場反應。

另據IMDb報導，湯姆克魯斯在忘詞後，即興吻了麥吉莉絲。

這一幕發生在恰莉稱讚獨行俠的飛行技巧高超之後，湯姆克魯斯忘了他應該演出的反應，他覺得當下氣氛充滿粉紅泡泡，便上前吻了麥吉莉絲；導演史考特（Tony Scott）後來決定保留這段甜蜜的互動。

4. 恰莉的家 將開放參觀

恰莉與獨行俠初次約會就在恰莉之屋，這棟房子目前仍聳立於加州洋邊市（Oceanside），經整修後將開放參觀。

這棟建於1887年維多利亞式建築原址坐落北太平洋街102號（102 North Pacific Street），後來成為洋邊市海灘渡假村（Oceanside Beach Resort Property）的資產。

這棟宅邸2019年暫時離開原址，作為耗資近100元整修計畫的一環，最終於2020年5月落腳渡假村。

根據「參訪洋邊市」（Visit Oceanside）媒體聲明表示，恰莉之屋經過整修及復原後，渡假村預定2021年開放大眾參觀。

恰莉與獨行俠初次約會的場所。（取材自Google街景）
恰莉與獨行俠初次約會的場所。（取材自Google街景）

5. 戰艦、海軍飛行員 參演電影

四名真正的海軍飛行員實際參演電影，操作F-14戰機騰雲駕霧，其中一名飛行員奧特曼（Scott Altman）後來成為美國太空總署（NASA）的太空人。

奧特曼2009年受訪時，回憶當初參與電影拍攝的情形，說道：「我們的長官挑了他信得過，且認為可以（為軍事宣傳）稍微破例的四名人選。」

奧特曼在電影中參演的部分橋段，為影迷津津樂道的場景，如獨行俠有一次駕機擊退敵人。奧特曼說：「他們說，繼續，指向另一架飛機；觀眾看著他與俄國人或壞蛋飛行員打交道時，那就是我的手指。」

此外，好萊塢拍攝電影時，獲得軍方特別許可，得以付費登上多艘軍艦取景，包括遊騎兵號航空母艦（USS Ranger，1993年除役）、全球世界第一艘核子動力航母「企業號」（USS Enterprise，2017年除役），以及仍在服役的卡爾文森號航母（USS Carl Vinson）。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，派拉蒙影業（Paramount Pictures）為了借用海軍的飛機及船艦拍攝，總共付了180萬元。

《捍衛戰士》1986年電影海報。（取材自IMDb）
《捍衛戰士》1986年電影海報。（取材自IMDb）

穿上海軍制服的湯姆克魯斯。（取材自IMDb）
穿上海軍制服的湯姆克魯斯。（取材自IMDb）

電影 美國 湯姆克魯斯

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