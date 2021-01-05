「黑寡婦」露餡 蜜拉女兒扮童年

蜜拉喬娃薇琪（右）樂見女兒接棒進入演藝圈。(取材自Instagram)

由於新冠肺炎疫情 在美未能有效控制，導致漫威 新片「黑寡婦」(Black Widow)檔期一延再延，片中的某些驚喜已經無法再隱瞞，其中之一，就是思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)扮演的娜塔莎的幼年時期，由蜜拉喬娃薇琪(Milla Jovovich)的女兒艾薇安德森(Ever Anderson)飾演。

艾薇幾年前就曾在「惡靈古堡：最終章」(Resident Evil: The Final Chapter)亮相，對於演藝工作很感興趣，蜜拉對女兒的想法全力支持。

提到女兒的新作就是備受各方矚目的「黑寡婦」，蜜拉難掩興奮的口氣：「一方面我嚇到了，因為我知道這一行有多艱辛；另一方面我又超級開心，因為我的孩子找到她最有熱情的事，而且從5歲開始就很專注在這個方向上，身為母親，我只希望她快樂，期待她能找到她熱愛的事情。」

艾薇不只喜歡演戲，更是漫威英雄片大粉絲，能在「黑寡婦」扮演女主角的童年簡直像美夢成真。

蜜拉透露她們在家裡因此給艾薇取了個新綽號叫「寡婦寶寶」，大讚艾薇是個很有天分的演員，天生就該吃這行飯。她說，片中有一段情節，艾薇讓在場所有人都被感動落淚，觀眾將會對其表現留下深刻的印象。