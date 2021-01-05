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龐德女郎傳猝逝 妲雅「其實還活著」

記者蘇詠智╱綜合報導
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。(取材自IMDb)
妲雅羅勃茲在「森林之后」造型清涼性感，票房卻不如預期。(取材自IMDb)

元祖影集「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)末代主角與007第14集「雷霆殺機」(A View to a Kill)龐德女郎妲雅羅勃茲(Tanya Roberts)傳在醫院去世，竟有驚人轉折！

最早報導死訊的TMZ網站指出，妲雅其實並未過世，還在醫院沒出院，但她的現任伴侶藍斯（Lance O’Brien）卻已告知她經紀人麥克（Mike Pingel）和親友妲雅已去世，麥克對TMZ表示，藍斯真的相信她已經回天乏術。

TMZ指出，藍斯接到醫生來電，表示妲雅的生命在逐漸消逝，他趕快赴醫院探望，只見她張開雙眼、試著抓住他的手，卻還是閉上眼睛。藍斯傷心離開醫院，再也沒跟醫護人員交談，認定妲雅不可能起死回生，於是向親友和麥克傳達死訊。

最誇張的是，藍斯已經在接受訪問談妲雅，過程中才接到醫院通知，她根本還沒去世，依舊活著，整件事情顯得非常不尋常。

妲雅是在去年聖誕夜出門遛狗後，返家突然昏倒，被送到醫院，此前她的健康良好，也沒有新冠肺炎疑慮。

她雖然曾演出龐德片和「霹靂嬌娃」女主角，反應都不如預期，也曾經挑大梁扮演漫畫改編的「森林之后」(Sheena)，依舊雷聲大雨點小，有一陣子甚至只能演出賣弄色相的煽情懸疑片，直到在喜劇影集「70年代秀」(That '70s Show)升格扮演女主角之一的母親，才順利轉型。

龐德女郎妲雅羅勃茲被傳死訊後竟然大逆轉，醫院澄清她還活著。(取材自IMDb)
龐德女郎妲雅羅勃茲被傳死訊後竟然大逆轉，醫院澄清她還活著。(取材自IMDb)

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