不感興趣？ 迴避裘莉？ 小布不想當漫威英雄

布萊德彼特沒有太大意願演出超級英雄電影。（路透資料照片）

漫威 英雄電影 紅遍全球，一堆重量級帝后都已加入這個大家庭，也有很多人雖然還沒正式受邀參與，卻躍躍欲試。然而，有一位萬眾期盼能在漫威電影裡亮相的巨星，卻暫時沒有接演的計畫，他就是布萊德彼特 （Brad Pitt）。

布萊德彼特曾在「死侍2」（Deadpool 2）客串登場，讓觀眾非常驚喜，期待他還有機會再次於超級英雄片露臉，他卻表明應該不太可能會有下一次。身為好萊塢最具身價的巨星之一，布萊德彼特過往就很少參加系列影片的演出，不用靠接演系列電影維持在演藝圈的行情，他對於這類型影片的興趣並沒有特別高。

另一個可能的因素，在於安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)已經加入漫威、成為新片「永恆族」要角之一，眾所周知漫威的英雄常有機會各自在對方的片中助陣，布萊德彼特若接演漫威電影，搞不好會再和裘莉碰頭，兩人為了孩子們的監護權鬧得離婚到現在無法拍板定案，彼此關係經過高低起伏，最近又陷入谷底，連帶使得本該開心團圓的聖誕和跨年，他們都處在一種詭異的氣氛中，自然能避免碰見對方就避免。

以往漫威曾傳屬意布萊德彼特飾演超重量級的反派，那時沒能說服他，現在就更不太有可能。