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阿湯哥、艾迪墨菲…老英雄遇疫情 銀幕復出路曲折

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯「捍衛戰士:獨行俠」因故延檔到今年夏天。(IMDb)
湯姆克魯斯「捍衛戰士:獨行俠」因故延檔到今年夏天。(IMDb)

資深英雄回歸銀幕，路途意外地崎嶇：湯姆克魯斯（Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）因疫情在美未見和緩，檔期整整延後一年，還不確定今夏能否順利推出；艾迪墨菲（Eddie Murphy）「來去美國2」（Coming 2 America）更被高價賣給亞馬遜，全球一致跳過戲院、今年3月上架。

「捍衛戰士」與「來去美國」都是30多年前的熱賣大片，續集讓影迷從年輕等到熟齡，要上片時還又碰到新冠肺炎打亂計畫。湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」不但展現保養得宜的外表，還和年輕新秀有精采對手戲，粉絲只能祈禱今年7月映期不再生變。

「來去美國2」描述艾迪墨菲扮演的非洲小國君主，還在學著治理國家，因妻子只生女兒，又驚聞在美國竟有個私生子，再次回到紐約，此時衛斯理史奈普（Wesley Snipes）扮演的鄰國將軍又懷著特殊目的而來。衛斯理曾經為第一集試鏡卻沒獲選，加入續集的陣容也算圓了長久的夢想，他形容這一集觀眾最好包尿布欣賞，因為好笑到讓人失禁。

相差32年，派拉蒙影業本也將「來去美國2」視為年度大片之一，隨著新冠肺炎疫情在美爆發，看似愈來愈難如期推出，把這部片和改編自湯姆克蘭西小說的「冷血悍將」一起賣給亞馬遜，艾迪墨菲的回歸因而無緣登上大銀幕。

相較之下，讓人「只」等了20年的「致命武器5」似乎稍好些？但網友認為梅爾吉勃遜（Mel Gibson）與丹尼格洛佛（Danny Glover）都已6、70歲，導演李察唐納（Richard Donner）90歲，一群爺爺恐怕很難讓戲的內容有多「致命」，倒是拍片過程才真有可能折騰到他們。

艾迪墨菲「來去美國2」直接跳過戲院，改全球串流上架。(IMDb)
艾迪墨菲「來去美國2」直接跳過戲院，改全球串流上架。(IMDb)
梅爾吉勃遜(右)與丹尼格洛佛還要拍「致命武器5」，網友都覺得太老。(Getty ...
梅爾吉勃遜(右)與丹尼格洛佛還要拍「致命武器5」，網友都覺得太老。(Getty Images)

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