英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被導演逼瘋

羅伯派汀森主演超級英雄大片被折磨地很痛苦。(路透資料照片)

能夠成為超級英雄片主角,是無數演員搶破頭都要爭取的機會,但真正雀屏中選,才會知道滋味未必如想像中美好。根據英國 「太陽報」最新報導,去年因「天能」(Tenet)搶眼表現贏得不少觀眾喜愛的羅伯派汀森(Robert Pattinson),快要被新版「蝙蝠俠」影片導演 麥特李維(Matt Reeves)逼瘋,該片進度緩慢,還需要再補戲,一切只因麥特的控制狂作祟,以及不容任何差池的完美主義。

演員在片場的情緒醞釀,往往只能給予幾次的精準表演,之後要再培養就很耗費心神,因此導演若是一再喊卡、要求重來,有人真的會發脾氣。傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)就在拍攝「索命黃道帶」(Zodiac)時對不停要他再來一次的導演大衛芬奇(David Fincher)火冒三丈,彼此鬧得無法再共事,在娛樂圈人盡皆知,而麥特李維也是這種控制欲強烈,又要求完美的恐怖導演。

「太陽報」報導,羅伯派汀森被麥特李維弄得快要崩潰,常常一個鏡頭來上50次,偏偏蝙蝠裝厚重、穿來也不見得舒服,讓他更顯得心力交瘁,而麥特又很專注在一些小細節上,小小的不符合己意就要再重來,讓進度更緩慢。

之前羅伯新冠肺炎檢測 陽性,「蝙蝠俠」不得不停工,等他隔離期滿,又有工作人員被感染,再度要停工。讓拍此片成為一種折磨。消息人士指麥特雖然早就拍過「猩球崛起」(Rise of the Planet of the Apes)系列影片,不是第一次接手大成本商業片,偏偏拍「蝙蝠俠」壓力遠超過拍「猩球」系列,使其完美主義變本加厲,讓身為最重要主角的羅伯更受煎熬。