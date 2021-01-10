芭樂特 改變了哈薩克？

《芭樂特》首集電影曾被哈薩克政府封殺，主角也面臨許多訴訟。（路透）

「曾讓哈薩克坐立不安的那個男人...又來啦！」事隔多年，英美合製的喜劇電影 《芭樂特》（Borat）續集回歸，自編自演的英國男星薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）亦不掩其政治批判，透過來自哈薩克的主角芭樂特各種脫序惡搞言行指桑罵槐，諷刺當前的美國 政治局勢。

有趣的是，首集電影在2006年推出時，因為把哈薩克形容得極度落後、厭女，哈薩克政府先是封殺電影、大力抨擊外國勢力「形象謀殺」——然而到了2020年，哈薩克政府卻轉而擁抱續集。在近期國家觀光宣傳片上，甚至引用芭樂特知名口頭禪來宣傳。究竟哈薩克政府為何會有這樣的「轉變」？

在《芭樂特續集電影：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》（Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan）中，主角芭樂特（Borat）延續上回的英式幽默，這次接受國家級祕密任務，重踏美國國土，將自己的女兒獻給美國副總統潘斯，以協助國家修補與美國的關係。

適逢新冠肺炎和美國大選，為劇情增添化學作用，主演柯恩（Sacha Baron Cohen）亦不掩其政治和社會取態，指桑罵槐，諷刺保守主義者，當中對川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的惡作劇，掀起社群熱議。

事實上，從首集《芭樂特：哈薩克青年必修（理）美國文化》（Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan）開始，電影對哈薩克的一切描述，基本上都是虛構出來的。芭樂特家鄉極度父權、厭女、反同性戀、反猶太風氣，使哈薩克被扣上這些負面標籤。因而自《芭樂特》系列推出以來，電影一直被坊間以及哈薩克政府批評有散播歧視、抹黑哈薩克之嫌，主角也不斷遭受司法控訴。

《芭樂特》電影裡描述的哈薩克只有地理位置正確，其他國情與風俗幾乎都是捏造的。（取材自IMDb）

《芭樂特》續集講述主角重踏美國國土，將自己的女兒獻給美國副總統潘斯謀取利益的故事。（取材自IMDb）

辛辣不變 卻從「封殺」變「沾光」

2005年首集電影推出時，曾殺到讓哈薩克政府措手不及、陷入極度尷尬的處境。當局先是封殺電影、大力抨擊外國勢力汙衊哈薩克宛如「形象謀殺」；然而到了2020年，哈薩克政府卻轉而擁抱續集上映，在近期的觀光局宣傳影片上，不只反轉電影場景、甚至引用芭樂特知名口頭禪「非常好！」(very nice!）來宣傳觀光。

過去國家宣傳其「軟實力」常透過官方對國際大外宣，舉辦學術及文化交流活動等，但現在透過網路，人人都能夠由下而上的參與全民外交。新興大眾媒體如Twitter、Facebook、YouTube等、網路迷因（Internet meme）與網紅等新傳播媒介應運而生，其表達方式令民眾對資訊更深刻，使各國政府包裝及管理國家品牌需要更靈活。

在哈薩克觀光廣告中，旅客喝的是馬奶，並且說出芭樂特的口頭禪「太讚啦！」 （取材自哈薩克觀光局網站）

亂編國情 反成哈國刻版印象

2006年，首集《芭樂特》電影正式推出，罕有地挑選哈薩克作為故事背景國家的國外電影。不少國家都有上映這部電影，引來巨大回響。雖然電影提高了哈薩克的知名度，但宣傳都不一定是正面。電影對哈薩克的描述，除了國家在地圖上的位置之外，基本上沒有一項是正確的，全都是捏造。

隨意把國家換上土庫曼、北韓、敘利亞，也沒多大關係。當年因為哈薩克本身知名度低，沒有在國際社會廣泛被人認識的流行文化、品牌、藝人、運動員等等，所以不少人對哈薩克的第一印象，都來自《芭樂特》。所以，難免不少國外觀眾看過電影後，真的誤會哈薩克國內有禁止女性駕駛、當地人喝發酵馬尿、視強姦為嗜好等光怪陸離的風俗——哈薩克是極度父權、厭女、反同性戀、反猶太的國度。

2012年，科威特舉辦阿拉伯射擊錦標賽，哈薩克選手在比賽中獲得了金牌。然而，大會在頒獎典禮上卻播放了《芭樂特》中惡搞版的哈薩克國歌，該YouTube片段被網民瘋傳及恥笑。坊間對哈薩克的認知及國家形象，被電影以及新興媒體深深影響。

隨著《芭樂特》續集上映，新興媒體也成為了各方的宣傳或反宣傳的戰場。此前電影官方在Twitter和 Instagram上開了偽哈薩克政府的帳戶（現已關閉），假裝政府發貼文，內容風格與電影風格差不多，作為電影宣傳手法。

反向行銷 誤解帶來10倍觀光

比較一下哈薩克政府在《芭樂特》首集直到續集推出前後14年，如何逐漸改變應對策略。在2006年9月，即首集電影上映一個多月前、時任哈薩克總統納札巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）到訪美國前，哈薩克政府在《紐約時報》刊登了四頁全版社論式廣告，以及在美國投放電視廣告，向公眾推銷哈薩克，內容主要以讚頌國家經濟增長、坐擁豐富能源、積極參與減核運動為主，試圖向公眾展示國家真實的一面。內容沒有多大回應《芭樂特》電影對該國的描述，只是純粹硬性宣傳。這類官式大外宣，似乎不太奏效。

2006年時任哈薩克總統納札巴耶夫訪美前，當局曾在美國投放廣告推銷哈薩克但成效不彰，許多人對該國的印象還是從《芭樂特》而來。圖為前總統納札巴耶夫。（路透）

但是，隨著時間過去，哈薩克政府對《芭樂特》的態度明顯地變淡。例如在2012年，哈薩克時任外交部長Yerzhan Kazykhanov說，他十分感謝電影吸引不少外國遊客到該國旅行，指出自從電影上映後，旅遊簽證數目增長了十倍。數年前，BBC引述一些哈薩克高級官員的看法，指出他們認為應該把著眼點放在如何利用此機會，增加國家的曝光率。

最明顯是，哈薩克政府對《芭樂特》續集的態度。續集電影前陣子在《亞馬遜 Prime 影音》上映後兩天，哈薩克旅遊局推出了一段旅遊宣傳短片，官方藉機利用芭樂特的口頭禪「Very Nice !」作為宣傳片口號。

當中，影片穿插一些呼應電影的鏡頭，例如在片中有位遊客在市集喝過一碗馬奶（這次不是馬尿），然後說「That’s actually very nice」。

據悉，原來該宣傳片橋段，是由一位居哈薩克美國人與他的朋友向哈薩克旅遊局提案的，然後後者很爽快地接納，前後只用了不到兩星期時間製作。現時，該宣傳片在 YouTube被網民大讚並廣泛轉載，成功引起社群熱議。

能紅就好 嘲諷片成疫下救星

不同以往，為何今次哈薩克政府會心胸廣闊、處之泰然地應對《芭樂特》續集上映呢？與14年前相比，哈薩克在國際社會的知名度增加了不少，如哈國前外交部長所言，這些年該國的遊客數目呈爆炸增長，或多或少令外國更加了解該國國情。加上社群媒體 的興起，難以再有某一傳播媒介壟斷對某一事物的述事權力。

哈薩克的民族自信心也日漸增強。該國旅遊局副主席Kairat Sadvakassov在接受媒體訪問時說，他並不擔心《芭樂特》續集破壞國家形象，認為在疫情下各國旅遊業衰退，很高興看到媒體提及哈薩克，他甚至十分樂意與柯恩合作。哈薩克官方這次放膽利用《芭樂特》續集上映的契機，願意以軟性、創新的自嘲方式，製作官方宣傳片，其實是順應社群媒體規則的公關手段。

《芭樂特》續集電影緊扣疫情和美國總統大選。（取材自IMDb）

（取材自轉角24小時）