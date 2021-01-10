被川普罵變態 薩夏拜倫柯恩就愛整名人
能搞笑又能唱歌、還自編自演電影……這些都是英國男星薩夏拜倫柯恩的頭銜，但他人生最重要的追求似乎是「惡搞大師」。他的影視作品看似露點穢物齊發、荒誕無上限，但其中很多畫面都是實際情況下的真實反映。被他惡整的名人一籮筐，政治人物尤其是他鏡頭（或針孔）下最戲劇性的存在。
他的喜劇偽紀錄片《芭樂特續集電影》在串流上架後，川普總統私人律師朱利安尼被劇組設局錄下的不雅畫面引發爭議，川普被問到此事時直批柯恩是個「變態」（creep）。
仙人跳朱利安尼
在《芭樂特2》拍攝期間，飾演芭樂特女兒的保加利亞女星巴卡洛娃（Maria Bakalova）打扮得性感妖豔，假冒記者跑去「採訪」朱利安尼。兩人共處於紐約的一家飯店房間時，朱利安尼卻躺在床上，把手伸進褲子裡面，但他事後喊冤，強調只是把衣服紮進褲子裡。
影片中，朱利安尼在巴卡洛娃的建議下，進到飯店臥室內喝點小酒，等她取下麥克風後，可以看到76歲的朱利安尼躺在床上，撥弄著未塞進褲子內的襯衫，把手伸進褲子內，隨後柯恩飾演的芭樂特衝進來喊：「她才15歲，你太老了！」
朱利安尼在影片曝光前曾打電話給紐約警方，稱一名穿著怪異的男子闖入飯店，他並向《紐約郵報》表示，「有一名穿著粉紅色的變性者服裝的傢伙闖了進來，那是一件粉紅色的比基尼，上面有蕾絲花邊，下面是半透明網狀上衣，他還留著鬍子光著腳，看起來十分可笑」。
朱利安尼表示，他原本以為這是一場騙局，後來才發現那位怪咖就是柯恩，「但我覺得自己沒被他捉弄到，感覺不錯」。他隨後也在推特上表示，這完全是一場編造的騙局，「我在訪談之前、期間，以及事後，都沒有做出任何不適當行為。如果這不是柯恩刻意，要不然他就是完全的騙子」，並認為這是想轉移大眾對拜登「電郵門」關注的手段。
川普記恨17年
面對私人律師被「仙人跳」，總統川普第一時間受訪時表示，他不知道朱利安尼被設局是發生什麼事，但柯恩「多年前就試圖耍我，我是唯一一個說別想的人。那是個騙人傢伙，我不覺得他有趣。對我來說，他就是個變態。」
柯恩曾自創自演諷刺電視影集「Ali G個人秀」（Da Ali G Show），透過假扮Ali G和芭樂特等虛構角色「採訪」不知情民眾、名人與高官。川普2003年曾接受Ali G採訪和推銷生意點子，但他顯然察覺有問題，立刻就起身走人。
不過，朱利安尼其實不是唯一的受害人。柯恩後來又公開一隻影片，踢爆白宮安檢與防疫措施疑似形同虛設，可見巴卡洛娃早在2月初就已變裝混進鳳凰城的川普造勢活動，直擊川普、長子小唐納與他女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）登台講話，還與小唐納交談。
影像後段則可見到巴卡洛娃二度變裝，在白宮一帶接受右派傳媒「一個美國新聞網」（OANN）白宮特派記者里昂（Chanel Rion）採訪。當時英國每日郵報記者剛好在場，認為里昂疑似也遭劇組設局。
議員被整到下台
柯恩習慣把拍攝想法記在腦中，他的電影幾乎不用什麼片場與演員，給他隱藏式攝影機、幾個路人、一些重量級人士，變裝後的柯恩就會用極諷刺的方式訪問這些的倒楣鬼，在他刻意引導與吹捧之下，說出真實的心底話。
經典案例是2018年時，共和黨前喬治亞州議員史賓瑟（Jason Spencer）在他的引導下在鏡頭前脫褲，還頻頻講出禁忌的歧視言論，引發輿論譁然，最後引咎辭職。
柯恩在節目《誰是美國？》（Who Is America？）他會扮演不同角色，並請政壇人物參與錄影，用荒謬的問題或橋段，紀錄來賓真實反應。
其中一集柯恩假扮成前以色列摩薩德（Mossad）探員，教史賓瑟如何分辨穿著罩袍（burka）的穆斯林是一般人或恐怖分子，結果他使用的方式居然是拿自拍棒從罩袍底下偷拍，手法相當惡搞，但史賓瑟卻不疑有他，跟著照做；當柯恩要他假扮成愛自拍的中國觀光客來掩飾行動時，史賓瑟也模仿起美國人刻板印象中的亞裔口音，胡言亂語中夾雜一些日文和中國地名，之後再趁機偷拍。
由於史賓瑟自始至終都不知道自己錄的是惡搞節目，因此柯恩說什麼他就照做。柯恩教他要在被伊斯蘭國綁架時高喊N開頭的禁忌字眼來博取周遭注意，史賓瑟就在節目上頻喊出「黑鬼」；之後柯恩又瞎扯IS聖戰士害怕被視為同性戀，史賓瑟還因此脫下褲子，學習用屁股貼人來「嚇退恐怖分子」。
這段五分鐘的影片發布後引起公憤，許多人對史賓瑟的行為感到不恥，還有網友認為他能夠如此自然的說出歧視話語，代表這些價值觀本來就存在他心中；史賓瑟隨後發出聲明，表示他是因收到死亡威脅，才會「參與偽造的自我防衛及反恐訓練節目」。
史賓瑟起初不願下台負責，但共和黨想迅速止血，兩名有望角逐喬治亞州長大位的共和黨人接連發文譴責，州眾議院議長拉爾斯頓（David Ralston）也表明已和民主黨人合作，商談是否要發起道德訴訟（ethics complaint）；史賓瑟最終宣布辭職，這也意味著他將失去獲得終身健保的權利。
雖然史賓瑟損失慘重，但柯恩隔年反而因《誰是美國？》入圍包括金球獎最佳男主角、艾美獎綜藝類最佳導演等獎項提名。
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