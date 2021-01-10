被川普罵變態 薩夏拜倫柯恩就愛整名人

薩夏拜倫柯恩的行事風格充滿個人特色。（路透）

能搞笑又能唱歌、還自編自演電影……這些都是英國男星薩夏拜倫柯恩的頭銜，但他人生最重要的追求似乎是「惡搞大師」。他的影視作品看似露點穢物齊發、荒誕無上限，但其中很多畫面都是實際情況下的真實反映。被他惡整的名人一籮筐，政治人物尤其是他鏡頭（或針孔）下最戲劇性的存在。

他的喜劇偽紀錄片《芭樂特續集電影》在串流上架後，川普 總統私人律師朱利安尼被劇組設局錄下的不雅畫面引發爭議，川普被問到此事時直批柯恩是個「變態」（creep）。

仙人跳朱利安尼

在《芭樂特2》拍攝期間，飾演芭樂特女兒的保加利亞女星巴卡洛娃（Maria Bakalova）打扮得性感妖豔，假冒記者跑去「採訪」朱利安尼。兩人共處於紐約 的一家飯店房間時，朱利安尼卻躺在床上，把手伸進褲子裡面，但他事後喊冤，強調只是把衣服紮進褲子裡。

影片中，朱利安尼在巴卡洛娃的建議下，進到飯店臥室內喝點小酒，等她取下麥克風後，可以看到76歲的朱利安尼躺在床上，撥弄著未塞進褲子內的襯衫，把手伸進褲子內，隨後柯恩飾演的芭樂特衝進來喊：「她才15歲，你太老了！」

前紐約市長朱利安尼被拍到跟一名扮演電視記者的妙齡女子待在飯店房間內，把手放進褲內紮衣服；對此，朱利安尼氣得發聲明表示遭到設局陷害。 （取材自推特）

朱利安尼在影片曝光前曾打電話給紐約警方，稱一名穿著怪異的男子闖入飯店，他並向《紐約郵報》表示，「有一名穿著粉紅色的變性者服裝的傢伙闖了進來，那是一件粉紅色的比基尼，上面有蕾絲花邊，下面是半透明網狀上衣，他還留著鬍子光著腳，看起來十分可笑」。

朱利安尼表示，他原本以為這是一場騙局，後來才發現那位怪咖就是柯恩，「但我覺得自己沒被他捉弄到，感覺不錯」。他隨後也在推特上表示，這完全是一場編造的騙局，「我在訪談之前、期間，以及事後，都沒有做出任何不適當行為。如果這不是柯恩刻意，要不然他就是完全的騙子」，並認為這是想轉移大眾對拜登「電郵門」關注的手段。

川普記恨17年

面對私人律師被「仙人跳」，總統川普第一時間受訪時表示，他不知道朱利安尼被設局是發生什麼事，但柯恩「多年前就試圖耍我，我是唯一一個說別想的人。那是個騙人傢伙，我不覺得他有趣。對我來說，他就是個變態。」

柯恩曾自創自演諷刺電視影集「Ali G個人秀」（Da Ali G Show），透過假扮Ali G和芭樂特等虛構角色「採訪」不知情民眾、名人與高官。川普2003年曾接受Ali G採訪和推銷生意點子，但他顯然察覺有問題，立刻就起身走人。

不過，朱利安尼其實不是唯一的受害人。柯恩後來又公開一隻影片，踢爆白宮安檢與防疫措施疑似形同虛設，可見巴卡洛娃早在2月初就已變裝混進鳳凰城的川普造勢活動，直擊川普、長子小唐納與他女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）登台講話，還與小唐納交談。

影像後段則可見到巴卡洛娃二度變裝，在白宮一帶接受右派傳媒「一個美國 新聞網」（OANN）白宮特派記者里昂（Chanel Rion）採訪。當時英國每日郵報記者剛好在場，認為里昂疑似也遭劇組設局。

議員被整到下台

柯恩習慣把拍攝想法記在腦中，他的電影幾乎不用什麼片場與演員，給他隱藏式攝影機、幾個路人、一些重量級人士，變裝後的柯恩就會用極諷刺的方式訪問這些的倒楣鬼，在他刻意引導與吹捧之下，說出真實的心底話。

經典案例是2018年時，共和黨前喬治亞州議員史賓瑟（Jason Spencer）在他的引導下在鏡頭前脫褲，還頻頻講出禁忌的歧視言論，引發輿論譁然，最後引咎辭職。

柯恩在節目《誰是美國？》（Who Is America？）他會扮演不同角色，並請政壇人物參與錄影，用荒謬的問題或橋段，紀錄來賓真實反應。

其中一集柯恩假扮成前以色列摩薩德（Mossad）探員，教史賓瑟如何分辨穿著罩袍（burka）的穆斯林是一般人或恐怖分子，結果他使用的方式居然是拿自拍棒從罩袍底下偷拍，手法相當惡搞，但史賓瑟卻不疑有他，跟著照做；當柯恩要他假扮成愛自拍的中國觀光客來掩飾行動時，史賓瑟也模仿起美國人刻板印象中的亞裔口音，胡言亂語中夾雜一些日文和中國地名，之後再趁機偷拍。

由於史賓瑟自始至終都不知道自己錄的是惡搞節目，因此柯恩說什麼他就照做。柯恩教他要在被伊斯蘭國綁架時高喊N開頭的禁忌字眼來博取周遭注意，史賓瑟就在節目上頻喊出「黑鬼」；之後柯恩又瞎扯IS聖戰士害怕被視為同性戀，史賓瑟還因此脫下褲子，學習用屁股貼人來「嚇退恐怖分子」。

前喬治亞州議員史賓瑟參與節目《誰是美國？》錄影，遵照惡搞指示，想用屁股貼人的方式嚇退恐同的伊斯蘭國恐怖分子。（取材自Youtube）

這段五分鐘的影片發布後引起公憤，許多人對史賓瑟的行為感到不恥，還有網友認為他能夠如此自然的說出歧視話語，代表這些價值觀本來就存在他心中；史賓瑟隨後發出聲明，表示他是因收到死亡威脅，才會「參與偽造的自我防衛及反恐訓練節目」。

史賓瑟起初不願下台負責，但共和黨想迅速止血，兩名有望角逐喬治亞州長大位的共和黨人接連發文譴責，州眾議院議長拉爾斯頓（David Ralston）也表明已和民主黨人合作，商談是否要發起道德訴訟（ethics complaint）；史賓瑟最終宣布辭職，這也意味著他將失去獲得終身健保的權利。

雖然史賓瑟損失慘重，但柯恩隔年反而因《誰是美國？》入圍包括金球獎最佳男主角、艾美獎綜藝類最佳導演等獎項提名。