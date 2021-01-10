《芭樂特》續集電影宣傳照。（取材自IMDb）

能演能編的薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen），電影 作品一向以惡搞風格為主，低俗尺度突破天際，無論是《芭樂特》（Borat）系列或是《大獨裁者落難記》（The Dictator）、《G型教主》（Bruno），都被他用電影諷刺現實，然後再將現實拍成荒唐又真實的喜劇電影。不過除了演戲，動畫《馬達加斯加》（Madagascar）裡神經兮兮的朱利安國王（King Julien），也是由他配音，那首〈I Like To Move It〉可能比他本人還要紅！

以下是柯恩主演的自製電影作品：

2006 芭樂特：哈薩克青年必修（理）美國 文化

柯恩將他在家鄉英國走紅的影集《Da Ali G Show》中的角色「芭樂特」帶上大銀幕，盡情嘲諷美國文化，用假公路電影的方式呈現藏在搞笑情節下、值得大家關注的宗教、政治、種族議題。

此片雖然低成本製作，但創下 2.6 億美元 票房成績，也讓柯恩獲得金球獎音樂喜劇類「最佳男演員」獎座，更入圍當年度奧斯卡「最佳改編劇本」獎。柯恩後來揭露拍攝期間，他先後遭到警察、FBI聯邦調查局、甚至特勤局當成恐怖份子調查和追捕，FBI甚至根本有一整套「芭樂特」本人的調查檔案。

《芭樂特》第一集以偽紀錄片的形式，講述了哈薩克斯坦記者芭樂特在美國的旅行故事。（取材自IMDb）

2009 G型教主

柯恩在《G型教主》中化身一名來自奧地利的著名同志主播，來到美國後以流行教主自居，把時尚圈弄得天翻地覆。柯恩在片中換上各種自認有型的裝扮打造一場真人實鏡秀電影，更特別瘦身演出。

《G型教主》嘲諷並揭穿上流社會明星虛情假意地領養小孩、投入慈善等行徑，但令人意外的是，包括大明星艾爾頓強（Elton John）、哈里遜福特（Harrison Ford）等一線大咖都肯願意在片中客串演出。本片小成本立大功，力克《冰原歷險記3》（Ice Age 3）《變形金剛：復仇之戰》（Transformers: Revenge of the Fallen）等暢銷大片，一度成為單周全美票房冠軍，全球票房1.38億美元。

薩夏拜倫柯恩在《G型教主》中有許多令人噴飯的造型。（取材自IMDb）

2012 大獨裁者落難記

《大獨裁者落難記》中，柯恩飾演封閉的北非石油大國瓦迪亞的獨裁統治者「阿喇釘」（Admiral General Aladeen）上將，超濃密的大鬍子造型更是讓人無法不注意他。戲裡搞怪不夠，他還以戲中造型走上奧斯卡紅毯，手上還捧著印有金正日照片的骨灰罈。在同年的坎城影展他更騎駱駝造勢，話題性十足。他也在同年獲得GQ年度風格男士獎。

《大獨裁者落難記》中獨裁統治者「阿喇釘」（左）濃密的鬍子造型令人難忘。（取材自IMDb）

2016 特務大臨演

故事敘述一名脫線的英國足球流氓被迫與他疏遠的軍情六處特務兄弟出任務，阻止恐怖份子對世界的威脅。本片一貫柯恩式無厘頭的作風，繼續政治極不正確，大肆貶低女性、宣揚種族主義、取笑有色人種。但此片票房慘淡，爛番茄評級只拿到37%。

《特務大臨演》票房不佳。（取材自IMDb）

2020 芭樂特續集電影

延續第一集風格，在祖國被修理一番的主角芭樂特被指派前往美國執行祕密任務，要將自己的女兒當作禮物獻給副總統潘斯以保證哈薩克總統的利益。