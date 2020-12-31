「超殺女」拍片全身傷 笑稱是偶像包袱

克蘿伊摩蕾茲拍攝「致命天際線」時吃盡苦頭。（圖：車庫娛樂提供）

由「死侍2」（Deadpool 2）、「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）億萬票房製片超狂打造，「超殺女」（Hit Girl）克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）領銜主演的二戰軍事驚悚電影「致命天際線」（Shadow in the Cloud）)日前舉行首映會，高潮迭起又令人瞠目結舌的超狂劇情發展，讓現場觀眾在觀影過程中笑聲與驚叫聲不斷。

「致命天際線」由負責過「艾莉塔：戰鬥天使」（Alita: Battle Angel）、「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame）等好萊塢賣座強檔的維塔工作室（Weta Digital）操刀特效，工作人員除了設計出造型駭人的空中魔怪「小精靈」之外，加上克蘿伊摩蕾茲效法「阿湯哥」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「不可能的任務」（Mission: Impossible）親身上陣拍攝特技場面的精神，讓特效團隊得以結合驚險的真人特技打造出最逼真的視覺效果，創造出臨場感十足的觀影體驗。

對此，克蘿伊摩蕾茲也在接受專訪時表示，拍攝「致命天際線」時的確吃盡苦頭，除了必須長時間待在狹小的空間拍攝之外，吊鋼絲拍攝動作戲碼更在她背上留下大量的瘀青，在全片拍攝作業接近尾聲時，她甚至不得不利用午休時間去做身體檢查！儘管拍攝過程十分辛苦，克蘿伊摩蕾茲仍打趣說「我現在還得處理11、12歲時拍攝『特攻聯盟』（Kick-Ass）所受的傷，所以身上這些傷算是我的『偶像包袱」啦！」

故事敘述二戰期間，一名帶著機密貨物的女飛行員慕德（克蘿伊摩蕾茲 飾）登上一台B-17轟炸機，面對不請自來的慕德，男性機組人員對她的不滿與鄙視逐漸高漲，眼看雙方衝突越演越烈之際，他們目擊雲層中出現了神祕暗影，究竟這個暗影本體是來襲的日本戰機，還是潛藏在雲端 的未知恐怖？