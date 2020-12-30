「菜鳥新移民」吳恬敏秘密生女

在影集「菜鳥新移民」中飾演虎媽Jessica的台裔女演員吳恬敏。（本報資料照片）

對好萊塢影視業開始重視亞裔題材有重要影響的喜劇影集「菜鳥新移民 」（Fresh Off the Boat），雖已在今年2月在美播畢，扮演媽媽的吳恬敏與大兒子的楊昇德卻接連傳出喜訊：前者在今年夏天生了女兒、戲外也真的為人母；後者則獲通知錄取哈佛2025年班，親媽開心到掉眼淚。

「菜鳥新移民」以台裔美籍名人黃頤銘隨著父母和兩個弟弟一起移民美國 的生活為藍本，不僅是美國電視黃金時段20多年來第一齣亞裔演員 主演的影集，也創造不錯的收視和話題。劇中脫穎而出的吳恬敏稍後主演了根據小說改編的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），成為好萊塢最搶手的台裔女星。

據E!報導，吳恬敏和音樂人男友萊恩卡特納（Ryan Kattner）是在夏天迎接彼此第一個愛的結晶，兩人都很興奮。吳恬敏對於私生活始終保密，因此從新冠肺炎疫情在美爆發後，幾乎不太出席公眾活動，外界從不知道她身懷六甲，連女兒誕生後好幾個月，也未對外公布。

在「菜鳥新移民」裡扮演黃頤銘小時候的楊昇德在社群網站上公布獲哈佛錄取的好消息，特別穿著有哈佛字樣的上衣，一邊寫道：「尖叫、大哭，謝謝老天爺、媽媽和爸爸。」一面也把媽媽拿著手機準備錄他影像時泫然欲泣的表情拍下來。