我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

「菜鳥新移民」吳恬敏秘密生女

記者蘇詠智／綜合報導
在影集「菜鳥新移民」中飾演虎媽Jessica的台裔女演員吳恬敏。（本報資料照片）
在影集「菜鳥新移民」中飾演虎媽Jessica的台裔女演員吳恬敏。（本報資料照片）

對好萊塢影視業開始重視亞裔題材有重要影響的喜劇影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat），雖已在今年2月在美播畢，扮演媽媽的吳恬敏與大兒子的楊昇德卻接連傳出喜訊：前者在今年夏天生了女兒、戲外也真的為人母；後者則獲通知錄取哈佛2025年班，親媽開心到掉眼淚。

「菜鳥新移民」以台裔美籍名人黃頤銘隨著父母和兩個弟弟一起移民美國的生活為藍本，不僅是美國電視黃金時段20多年來第一齣亞裔演員主演的影集，也創造不錯的收視和話題。劇中脫穎而出的吳恬敏稍後主演了根據小說改編的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），成為好萊塢最搶手的台裔女星。

據E!報導，吳恬敏和音樂人男友萊恩卡特納（Ryan Kattner）是在夏天迎接彼此第一個愛的結晶，兩人都很興奮。吳恬敏對於私生活始終保密，因此從新冠肺炎疫情在美爆發後，幾乎不太出席公眾活動，外界從不知道她身懷六甲，連女兒誕生後好幾個月，也未對外公布。

在「菜鳥新移民」裡扮演黃頤銘小時候的楊昇德在社群網站上公布獲哈佛錄取的好消息，特別穿著有哈佛字樣的上衣，一邊寫道：「尖叫、大哭，謝謝老天爺、媽媽和爸爸。」一面也把媽媽拿著手機準備錄他影像時泫然欲泣的表情拍下來。

編輯推薦

移民 亞裔演員 美國

上一則

張庭直播帶貨 一晚銷量8000萬 2100萬人觀看

下一則

甄子丹首公開與前妻所生兒子照 和他小時候一個樣

延伸閱讀

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金
好萊塢喜訊到！茱莉亞羅勃茲姪女與李安電影帥男生兒子

好萊塢喜訊到！茱莉亞羅勃茲姪女與李安電影帥男生兒子
「菜鳥新移民」雙喜！吳恬敏秘密生女 戲裡兒子進哈佛

「菜鳥新移民」雙喜！吳恬敏秘密生女 戲裡兒子進哈佛
哈佛校長致信拜登 籲恢復國際生簽證

哈佛校長致信拜登 籲恢復國際生簽證

熱門新聞

何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
Angelababy、黃曉明。（取材自微博）

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

2020-12-24 21:23

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
「快樂大本營」主持人包含何炅（中）、謝娜（右二）、杜海濤(右) 。 （中新社）

「快樂大本營」收天價粉絲禮 官媒發話 湖南衛視承諾調查

2020-12-23 20:17
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院