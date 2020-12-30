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茱莉亞姪女 艾瑪升格當媽

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪羅勃茲生下兒子，升格為人母。(路透資料照片)
艾瑪羅勃茲生下兒子，升格為人母。(路透資料照片)

全球籠罩在新冠肺炎陰影下的2020年即將過去，好萊塢又多了幾位星後代寶寶，除了「菜鳥新移民」與「瘋狂亞洲富豪」台裔女主角吳恬敏傳已在夏天生下女兒外，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）的姪女艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），則是和李安「比利‧林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk）帥氣班長蓋瑞特荷德倫（Garrett Hedlund）生了兒子。

本身已來自演藝世家的艾瑪羅勃茲，父親艾瑞克（Eric Roberts）與姑姑茱莉亞曾分別在奧斯卡獎入圍、獲獎，男友蓋瑞特一度是好萊塢力捧的帥氣小生，除了在「比利‧林恩的中場戰事」扮演班長頗為搶眼，也在「創：光速戰記」(Tron: Legacy)等片挑大梁，他和艾瑪都是首度為人父母。

兩人孕育愛的結晶消息早在8月被艾瑪的母親不小心公開，當時就確認懷男孩，小寶寶在美國時間27日出生，命名為「羅德」。艾瑪和蓋瑞特顏值都出色，粉絲也很好奇羅德是否遺傳到爸媽的優秀基因，會不會繼外公和姑婆以及雙親腳步也踏上大銀幕？

蓋瑞特荷德倫（右起）曾和李安、馮迪索合作。(取材自Instagram)
蓋瑞特荷德倫（右起）曾和李安、馮迪索合作。(取材自Instagram)
蓋瑞特荷德倫（左）曾因艾瑪羅勃茲懷孕而開心不已。(取材自Instagram)
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