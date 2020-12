全球百大俊男美女榜 「禁錮之慾」莫隆尼暴衝

米歇爾莫隆尼一脫成名,在今年「百大俊男美女」榜上名次傲人。(取材自Instagram)

TC Candler網站一年一度「全球百大俊男美女」票選最新結果出爐,除瑞典 網紅「PewDiePie」與以色列女星耶兒雪碧亞(Yeal Shelbia)各自榮登冠軍、去年「全球最美」的周子瑜落居第4名、「防彈少年團」的V(金泰亨)與BLACKPINK的Lisa奪亞軍外,好幾位年度話題夯片演員殺進榜上,排名甚至比高知名度的紅星還要出色。

去年「全球最美」的周子瑜落居第四名。(取材自微博)

今年夯遍全球的情色電影「禁錮之慾」(365 DNI)男主角米歇爾莫隆尼(Michele Morrone)一舉從榜外衝進榜上,名次高居第16,連「格雷總裁」傑米道南(Jamie Dornan,86名)都不及。該片一直被形容成「波蘭版『格雷』」,莫隆尼則是義大利 猛男,順利接替力求轉型的傑米道南成為最新性感男神。

莉莉柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」引起話題,在「百大俊男美女」榜上擁有一席之地。(路透資料照片)

女性最愛的「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)讓扮演帥廚鄰居盧卡斯巴沃(Lucas Bravo)人氣爆發,同樣從榜外打進榜內,登上74名,女主角莉莉柯林斯(Lily Collins)也在美女榜排到第67名。迪士尼 「阿拉丁」(Aladdi)熱賣讓娜歐蜜史考特(Naomi Scott)與梅納馬蘇德(Mena Massoud)這對主角今年分別登上第13和44名,娜歐蜜史考特的名次還高過主演「美女與野獸」(Beauty and the Beast)真人版的艾瑪華森(Emma Watson,38名)。

盧卡斯巴沃靠「艾蜜莉在巴黎」人氣爆發,打進「百大俊男美女」榜。(取材自IMDb)

大陸人氣男星肖戰和王一博排名第7和19位,張藝興排第11位;女星周冬雨、迪麗熱巴、林允分排第27、39、74位。

超級英雄片容易將演員捧紅,但他們在榜單上不敵氣勢無比的韓星大軍,「雷神索爾」(Thor)克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth,第3名)、「超人」(Superman)亨利卡維爾(Henry Cavill,第5名)與「水行俠」(Aquaman)傑森摩莫亞(Jason Momoa ,第8名)是Top 10僅有的3位銀幕英雄,名次最高的英雌—「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵(Gal Gadot)也只排到第21名。