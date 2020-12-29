全球百大俊男美女榜 「禁錮之慾」莫隆尼暴衝

米歇爾莫隆尼一脫成名，在今年「百大俊男美女」榜上名次傲人。（取材自Instagram）

TC Candler網站一年一度「全球百大俊男美女」票選最新結果出爐，除瑞典 網紅「PewDiePie」與以色列女星耶兒雪碧亞（Yeal Shelbia）各自榮登冠軍、去年「全球最美」的周子瑜落居第4名、「防彈少年團」的V（金泰亨）與BLACKPINK的Lisa奪亞軍外，好幾位年度話題夯片演員殺進榜上，排名甚至比高知名度的紅星還要出色。

去年「全球最美」的周子瑜落居第四名。（取材自微博）

今年夯遍全球的情色電影「禁錮之慾」（365 DNI）男主角米歇爾莫隆尼（Michele Morrone）一舉從榜外衝進榜上，名次高居第16，連「格雷總裁」傑米道南（Jamie Dornan，86名）都不及。該片一直被形容成「波蘭版『格雷』」，莫隆尼則是義大利 猛男，順利接替力求轉型的傑米道南成為最新性感男神。

莉莉柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」引起話題，在「百大俊男美女」榜上擁有一席之地。（路透資料照片）

女性最愛的「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）讓扮演帥廚鄰居盧卡斯巴沃（Lucas Bravo）人氣爆發，同樣從榜外打進榜內，登上74名，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）也在美女榜排到第67名。迪士尼 「阿拉丁」（Aladdi）熱賣讓娜歐蜜史考特（Naomi Scott）與梅納馬蘇德（Mena Massoud）這對主角今年分別登上第13和44名，娜歐蜜史考特的名次還高過主演「美女與野獸」（Beauty and the Beast）真人版的艾瑪華森（Emma Watson，38名）。

盧卡斯巴沃靠「艾蜜莉在巴黎」人氣爆發，打進「百大俊男美女」榜。（取材自IMDb）

大陸人氣男星肖戰和王一博排名第7和19位，張藝興排第11位；女星周冬雨、迪麗熱巴、林允分排第27、39、74位。

超級英雄片容易將演員捧紅，但他們在榜單上不敵氣勢無比的韓星大軍，「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth，第3名）、「超人」（Superman）亨利卡維爾（Henry Cavill，第5名）與「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa ，第8名）是Top 10僅有的3位銀幕英雄，名次最高的英雌—「神力女超人」（Wonder Woman）蓋兒加朵（Gal Gadot）也只排到第21名。