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為了孩子? 小布被傳想暫離演藝圈

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為了孩子們監護權僵持不下，都必須說服法官自己可以為了孩子把其他的擺在一邊。（路透資料照片）
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為了孩子們監護權僵持不下，都必須說服法官自己可以為了孩子把其他的擺在一邊。（路透資料照片）

今年2月才首度以演技拿下奧斯卡最佳男配角獎的布萊德彼特（Brad Pitt），居然想要暫退演藝圈？！專門報導明星名流的「Star」雜誌，指他打算把生活重心移到其他的興趣上，未來想花更多時間欣賞藝術展覽、做公益，以及陪伴幾個年幼的孩子成長，既然他在好萊塢永遠行情傲人，也不怕淡出個幾年就會立刻過氣，因而有了離開的念頭。

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚官司卡在孩子們的監護權上始終不能拍板定案，可見他對於孩子是相當重視的，重視程度不在裘莉對他們之下，所以為了不在孩子們的成長期間缺席，他是有可能暫時先把演藝事業擱在一旁。在者，他對於藝術和建築非常感興趣，以往忙於拍片和宣傳，不一定有空全心投入，現在年近60，又有獎項的肯定，已不再需要像年輕的時候那麼馬不停蹄的接戲，試圖在好萊塢打響名號，能夠順著心意過日子。

特別是監護權之爭，裘莉總是擺出「孩子跟著她最好」的架式，只願意分給布萊德彼特探視權，他為了說服法官自己有執行共同監護權的資格，勢必要把孩子們放在生活裡最優先的位置，使得「Star」的報導看似沒有太奇怪的地方。

不過專門打臉八卦的網站反駁，布萊德彼特仍沒有停止洽談新片演出，倘若真的要揮別演藝圈，又怎會斷不乾淨？就算找不到他本人親口證實，還是推論此報導十分可疑。

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