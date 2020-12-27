海莉演傳奇詩人狄金生 先過隔離生活

海莉史坦菲德秀出慶祝聖誕節的新照片。（取材自海莉史坦菲德推特）

24歲海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)因主演「歌喉讚」(Pitch Perfect)系列、「大黃蜂」(Bumblebee)走紅國際，她近期帶來Apple TV+新劇「狄金生」(Dickinson)第二季，今年全球籠罩在新冠肺炎 的陰影下，幸好該劇在紐約開拍時，疫情 尚未大爆發，提到疫情，她也笑稱狄金生的性格孤僻，本來就在過隔離生活，簡直是「超前部署」。

海莉再度演出美國十九世紀的傳奇詩人艾蜜莉狄金生，她幽默且充滿活力的演出，呈現不一樣的狄金生。但根據歷史記載，狄金生性格孤僻，不喜與人來往，時常待在家中閱讀、寫詩。

海莉是在去年12月拍攝「狄金生」，當時疫情還未爆發，但是劇組已有防疫基本觀念，注意環境衛生，下戲後也會保持安全距離，她則因為演出該劇，對狄金生的了解更深，「我很喜歡她一首詩『暴風雨夜』，像我們今年因為新冠肺炎，過得很不好，不過我們要相信這一切都會過去的」，海莉更笑說今年初拍完後，就在家裡足不出戶好幾個月，直到前兩三個月才回歸拍戲。

海莉日前才證實自己加入漫威影業，先會在影集「鷹眼」(Eagle Eye)演出凱特 畢夏普，在漫畫裡是「鷹眼」的接班人，未來也有望加入「復仇者聯盟」(The Avengers)與蜘蛛人、奇異博士等英雄並肩作戰，「這個角色超棒的，無可否認，很聰明也很敏捷」。她今年接連演出兩部串流平台的熱門影集，提及今年大家都無法進戲院，串流平台也是一種選擇，也希望影迷們會喜歡「狄金生」、「鷹眼」。