我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逼近1900萬確診 洛杉磯逾70.7萬

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

海莉演傳奇詩人狄金生 先過隔離生活

記者陳建嘉／綜合報導
海莉史坦菲德秀出慶祝聖誕節的新照片。（取材自海莉史坦菲德推特）
海莉史坦菲德秀出慶祝聖誕節的新照片。（取材自海莉史坦菲德推特）

24歲海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)因主演「歌喉讚」(Pitch Perfect)系列、「大黃蜂」(Bumblebee)走紅國際，她近期帶來Apple TV+新劇「狄金生」(Dickinson)第二季，今年全球籠罩在新冠肺炎的陰影下，幸好該劇在紐約開拍時，疫情尚未大爆發，提到疫情，她也笑稱狄金生的性格孤僻，本來就在過隔離生活，簡直是「超前部署」。

海莉再度演出美國十九世紀的傳奇詩人艾蜜莉狄金生，她幽默且充滿活力的演出，呈現不一樣的狄金生。但根據歷史記載，狄金生性格孤僻，不喜與人來往，時常待在家中閱讀、寫詩。

海莉是在去年12月拍攝「狄金生」，當時疫情還未爆發，但是劇組已有防疫基本觀念，注意環境衛生，下戲後也會保持安全距離，她則因為演出該劇，對狄金生的了解更深，「我很喜歡她一首詩『暴風雨夜』，像我們今年因為新冠肺炎，過得很不好，不過我們要相信這一切都會過去的」，海莉更笑說今年初拍完後，就在家裡足不出戶好幾個月，直到前兩三個月才回歸拍戲。

海莉日前才證實自己加入漫威影業，先會在影集「鷹眼」(Eagle Eye)演出凱特畢夏普，在漫畫裡是「鷹眼」的接班人，未來也有望加入「復仇者聯盟」(The Avengers)與蜘蛛人、奇異博士等英雄並肩作戰，「這個角色超棒的，無可否認，很聰明也很敏捷」。她今年接連演出兩部串流平台的熱門影集，提及今年大家都無法進戲院，串流平台也是一種選擇，也希望影迷們會喜歡「狄金生」、「鷹眼」。

編輯推薦

疫情 新冠肺炎 凱特

上一則

梁靜茹唱「分手」哭了 1.4萬粉絲打氣

下一則

cue鄧倫、金晨挨轟 鄭爽退出「追光吧！哥哥」

延伸閱讀

剛過50歲生日…英傳奇貴族超模Stella Tennant驚傳過世

剛過50歲生日…英傳奇貴族超模Stella Tennant驚傳過世
跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認愛餐廳小老闆

跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認愛餐廳小老闆
阿湯哥約會「美國隊長」愛人 轉移焦點？

阿湯哥約會「美國隊長」愛人 轉移焦點？
湯姆克魯斯假戲真做？傳戀上小20歲「不可能」女星

湯姆克魯斯假戲真做？傳戀上小20歲「不可能」女星

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
Angelababy、黃曉明。（取材自微博）

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

2020-12-24 21:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事