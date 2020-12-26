布蘭妮男友確診！自豪1天就康復 反恐帥氣男星也染疫

布蘭妮（左）與男友山姆上私人飛機前都有戴口罩，然而山姆依然確診新冠肺炎。（取材自Instagram）

美國新冠肺炎 疫情居高不下，演藝圈人士也難逃被傳染。「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的健壯男友山姆（Sam Asghari ），不時在社群網站 上發布突顯身材的照片，是知名的猛男，在他宣告確診新冠肺炎後，不少布蘭妮的粉絲也擔心她有被男友傳染的風險。

不過，山姆很快發布圖文，表示為自己的正常作息與健康生活習慣驕傲，因為他在確診後只出現了一天症狀，第2天之後就已恢復正常，又可以開始每天的健身、鍛鍊，一點都不受到影響。他也強調獲知確診後就趕快自我隔離，不要讓身旁的親友被自己傳染，等於宣告布蘭妮的健康無虞，至少不會被他連累。

但新冠肺炎並不會挑人傳染，好萊塢的明星名流和普通民眾一樣都有可能中，演出「犯罪心理」（Criminal Minds）與「SWAT反恐特警組」（S.W.A.T.）中帥氣探員的男星薛馬摩爾（Shemar Moore）表示自己確診，最早以為是食物中毒，因為全身痠痛又發冷，不過沒有失去嗅覺與味覺，他認為目前情況並不很糟，然而也需要接受確診的結果，因此今年度的聖誕節與跨年應該沒辦法太好過，可是大家不需要替他擔心，他會沒事。