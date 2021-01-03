湯姆克魯斯片場咆哮 吼出好萊塢「防疫絕境」

親自在《不可能的任務7》片場督軍的湯姆克魯斯，因為發現劇組人員沒有遵守防疫規範，氣得當場飆罵員工。（路透）

「懂不懂我身上要背多少責任？我日夜苦的都是電影 業的未來！」好萊塢動作巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise），目前人正在英國趕拍電影《不可能的任務7》（Mission：Impossible），預計2021年11月上映的系列新作，今年的拍攝進度全都因為疫情 擴散而多次中斷，好不容易趁著空檔、在做好防疫措施之下重新復拍，親自片場督軍的湯姆克魯斯，因為發現劇組人員沒有遵守防疫規範，氣得當場飆罵員工，2分多鐘的訓話錄音也被曝光，公開後掀起不少輿論的迴響，大讚湯姆克魯斯的專業、堅守防疫。

但湯姆克魯斯為何如此暴怒？背後牽涉的又是疫情底下，好萊塢影業史無前例的辛酸與地位絕境。

湯姆克魯斯目前正在英國趕拍進度嚴重落後的《不可能》系列第7部，原本的主要拍攝應該在今年2月於威尼斯啟動，沒想到嚴重的疫情擴散不得不中斷工作、移師到英國繼續，但整年度不斷升溫的疫情，屢次迫使劇組拍了又停、停了又拍，上映時程也從2021年7月往後推遲到11月。因此有機會可以復拍，對於習慣親自掌握進度、監製所有細節的湯姆克魯斯來說，是必須把握的關鍵時程。

劇組人員離太近 飆罵2分鐘

就在上個月，英國太陽報獨家披露了一段湯姆克魯斯的錄音，在拍攝工作現場，湯姆克魯斯看到兩名劇組人員沒有保持社交距離、彼此靠電腦螢幕太近，氣得當場破口大罵：「我們是黃金榜樣！正因為這樣，他們現在才能復工拍片，他們信任我們正在做的事。我每天每夜都在跟他Ｘ的劇組通電話！保險公司！製作人！他們全都在盯著我們拍片！我們創造了上千個工作！不要再給我看到這種事，不要！」

錄音中可以聽到湯姆克魯斯罵，「你沒做到那你就滾！再被我看到一次就他Ｘ的滾！所有劇組人員都要做到，就這樣。你！你也是！還有你！別再他Ｘ的給我再犯一次」、「你就去跟那些因為電影產業停擺而失去家園、三餐不繼、繳不出大學學費的大家解釋看看啊，我每天晚上在想的都是這個產業他Ｘ的未來！所以我很抱歉，不會接受你們的道歉。我已經說過我要什麼，如果你不行，那就滾。我不會讓這部電影他Ｘ的停擺！懂不懂？」

「我講得清楚嗎？你到底明不明白我要幹嘛？懂不懂我身上背的責任？」一頓飆罵之後，湯姆克魯斯語氣稍緩做結，希望大家好好遵守規範，免得讓他出手開除人。

英國太陽報獨家披露了一段湯姆克魯斯的錄音，在拍攝工作現場，他看到兩名劇組人員沒有保持社交距離、彼此靠電腦螢幕太近，氣得當場破口大罵。（歐新社）

在片場帶頭防疫 歐美引共鳴

這段錄音被公開之後，隨即引發社群網路的迴響讚賞，尤其是湯姆克魯斯素來嚴守防疫、以身作則的態度，在現下疫情仍未退燒的歐美引起不小的共鳴。而且或許是影星的緣故，湯姆克魯斯罵人的話語字字清晰、彷彿電影台詞的即興發揮，聽下來竟然也有一種看電影般的爽快感，更多人聯想到了湯姆克魯斯演出的《開麥拉驚魂》（Tropic Thunder）的罵人場景；或許也打中了許多受困疫情的民眾，內心很想對別人罵出來的話。

湯姆克魯斯之所以如此氣憤，原因除了劇組先前已傳出有12人確診的防疫漏洞，讓拍攝進度又再次面臨變數，而在業界素以事必躬親聞名的湯姆克魯斯，對於已經落後的拍攝越來越有危機感——正如他罵人時所說，牽涉的不只是劇組投資的不斷虧損，還有整個影視產業的未來。

湯姆克魯斯演出的《開麥拉驚魂》中的罵人場景。（取材自IMDb）

靠《不可能的任務》挽救派拉蒙？

《不可能的任務》發行的派拉蒙影業（Paramount），其實在疫情之前的近年，就已經有如李安執導《雙子殺手》（Gemini Man）、《魔鬼終結者：黑暗宿命》（Terminator：Dark Fate）等多部電影和影集虧損，2017年也因為連年的收益墊底而換掉CEO、企圖以改組和行銷策略的整改來重振，但好萊塢影業的觀察卻認為還沒有明顯的成效。

如今好萊塢六大影業，慢慢拉開了差距。迪士尼一家獨大，手中握有不少大片的華納、環球緊隨，但索尼跟派拉蒙卻被慢慢拉遠距離。六大影業分成了三個檔次，這種差距的拉開還在繼續著。

李安執導的《雙子殺手》讓派拉蒙影業虧損。（取材自IMDb）

2019年的《魔鬼終結者：黑暗宿命》票房不佳。（取材自IMDb）

在今年2020疫情打趴所有影視產業之下，派拉蒙原本的多部發行電影也都被迫延遲到2021年，但到了明年是否疫情就能緩和、讓大家重回戲院？又或者要嘗試網路串流合作？各種票房收益的變數，都讓派拉蒙的經營再陷危機；而湯姆克魯斯的《不可能的任務》系列做為票房保證，才會成為箭在弦上的預期救星。

湯姆克魯斯本人也確實極為注重在疫情期間的拍攝作業。今年在挪威拍攝外景時，湯姆克魯斯自掏腰包50萬英鎊（約66.8萬美元）租了一艘郵輪，給劇組人員當作防疫隔離用旅館，同時以這艘郵輪當作外景移動的要塞，並聘用專業醫療團隊進駐劇組，以確保大家的安全。

（取材自轉角24小時）

湯姆克魯斯素來嚴守防疫、以身作則，在片場也會戴上口罩。（取材自IMDb）