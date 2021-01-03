阿湯哥認真過頭？合作女星：惡夢

《不可能的任務2》女主角譚蒂紐頓（右）以「惡夢一場」形容該片的拍攝過程。（取材自IMDb）

「阿湯哥」湯姆克魯斯 在《不可能的任務7》片場幾度用髒話飆罵工作人員輕忽疫情，導致數名工作人員離職，成為近期最受到矚目的娛樂圈大事之一。儘管許多圈內人認同他的舉動，認為此舉是防疫 的領頭羊表現，但還是在社群網站上掀起一波批評，不諒解他作法的網友砲轟他簡直「有病」，而且將他和上半年爆發「假友善」醜聞的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）相提並論，只會製造有害的工作環境。

網友痛批：艾倫第二

飆罵錄音檔流出後，不少網友砲轟阿湯哥對工作人員的態度很惡劣、極端不尊重人，更稱他表面營造親切形象，私底下脾氣差「雖然已不是新聞，但由此可見他真的是雙面人」、「應該更多工作人員退出才對，湯姆克魯斯跟艾倫一樣有毒。」。而英國媒體太陽報也指工作人員讓他感覺靠太近疏於防疫的當下，其實都有戴口罩，似有暗示他反應過度。

代表英國娛樂業人士的廣播、娛樂、電影和劇院聯盟（BECTU）的麥克唐諾（Spencer MacDonald）也認為，業界的自由工作者經歷非常艱困的一年後，最不需要的就是好萊塢百萬票房明星的怒吼和威脅開鍘。

艾倫狄珍妮絲因「假面人」風波，今年演藝事業大受打擊。（路透）

對此，湯姆克魯斯與該片的公關團隊試圖滅火，在時人雜誌（People）解釋阿湯哥發怒背後的心情，表示他向來求好心切，有完美主義，特別把《不可能的任務》系列視為自己的招牌，因此格外重視，加上新冠肺炎疫情在歐美始終不見和緩，該片早先就曾暫停拍攝，他更不希望再有差池影響到進度，所以對於片場的工作人員一舉一動都相當要求，情緒也很緊張，背負強大壓力。換言之，這是一個完美主義者在高壓環境下理所當然的被人員們不夠嚴謹行為而激出怒火，不能解讀成超級巨星氣焰囂張亂發脾氣。

在時人中引述了一句說法：「湯姆克魯斯的生命中只有他的工作，當他看到不專業的行為就希望糾正。」

求好心切 對手戲拍N次

今年也是《不可能的任務2》上映20周年，該片當年創下5.464億美元票房，不過該片女主角譚蒂紐頓（Thandie Newton）今年受訪時回憶到當時的拍片過程，卻直呼那是個「惡夢」般的體驗，也對湯姆克魯斯過於投入工作的不厭其煩感到畏懼，再也沒想繼續參與該系列的演出。

英國女星譚蒂紐頓向來敢言，不怕在訪問中得罪任何人，此次依然不改「大砲」作風，她形容湯姆克魯斯不是壞人，可是對於工作真的太拚、面對太大的壓力，有時就會不自覺轉嫁到旁人身上，弄得要和他合作的人也吃不消。就像在《不可能的任務2》中，兩人某些對手戲拍了好幾遍他都不滿意，甚至強迫譚蒂紐頓試著讓彼此的角色對換，試拍一次，方便抓住要對戲的感覺，讓演技實力頗受肯定的她反而很困擾，又不能不配合，身心俱疲。

《不可能的任務2》女主角譚蒂紐頓（左）表示不會再參加該系列的演出。（路透）

不爽小布 加墊增高拚帥

1994年上映的電影《夜訪吸血鬼》（Interview with the Vampire）拍攝時，也傳出湯姆克魯斯處處刁難同片主演「小布」布萊德彼特 （Brad Pitt）的傳聞。

據傳掛頭牌的湯姆克魯斯和男配角但實際露臉戲分最重的布萊德彼特之間，充滿著微妙的氣氛，照說湯姆克魯斯當年聲勢如日中天，是全球最紅男星之一，完全不用把才走紅沒兩年的布萊德彼特放在眼裡，然而湯姆克魯斯很清楚自己的人氣很大部分來自於帥氣外表，偏偏布萊德彼特比他又年輕了兩歲、長相也是極為搶眼，還長得比他高，讓湯姆克魯斯對布萊德彼特充滿顧忌，不只特別要把鞋子墊高好拉近彼此的高度差距，也很在意扮相不能輸，甚至把布萊德彼特整個壓下去。

據傳，在片場氣焰最高的湯姆克魯斯「特別關注」布萊德彼特，布萊德彼特拍片的心情自然好不起來，加上片中飾演吸血鬼的男星，常要花很多時間化妝，還要被倒吊好讓臉上的血管明顯浮現，絕對不是很舒服的體驗，而片場還在一個都沒有窗戶的棚內攝製，讓布萊德彼特愈拍愈覺得悶，一度向製片人請辭，差點就不要再演了。

多年之後，布萊德彼特的鋒芒不輸湯姆克魯斯，還更早拿到兩座小金人，兩人對外也互稱是朋友，可是至今沒任何人能再撮合他們同台飆戲。

傳言拍攝《夜訪吸血鬼》時湯姆克魯斯（右）與布萊德彼特（中）鬧不合。（取材自IMDb）

前教友：曾為餅乾發飆

而向來攻擊湯姆克魯斯不手軟的山達基前教友、女星莉亞雷米尼（Leah Remini），認為湯姆克魯斯這次因防疫飆罵片場人員的行為是在炒新聞，表示他根本早就把「劇本」都想好了，抨擊他根本不在乎工作人員的家人，也不相信家庭價值，搞不好一切都是自導自演的，連外流出去也許都是他所授意。

莉亞雷米尼曾演出影集《歡樂妙冤家》（The King of Queens），9歲加入山達基教，2013年退出，五年前出版《闖禍者：在好萊塢與山達基中生存》（Troublemaker: Surving Hollywood and Scientology），爆料湯姆克魯斯曾因為想做餅乾但在家找不到食材，「像一個沒被拒絕過的小朋友一樣對助理咆嘯」。

雷米尼指湯姆克魯斯脾氣暴躁，台前幕後判若兩人，態度差早有前科，「我見過也耳聞同樣的罵聲發生在他的前女友、員工、朋友身上，這就是真實的他。」