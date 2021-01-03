我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

阿湯哥有多拚？銀幕上跑8公里

娛樂新聞組
在電影《不可能的任務6》中，阿湯哥在巴黎街頭狂奔，他還在拍這場追逐戲時弄傷腳踝造成粉碎性骨折。（Getty Images）
在電影《不可能的任務6》中，阿湯哥在巴黎街頭狂奔，他還在拍這場追逐戲時弄傷腳踝造成粉碎性骨折。（Getty Images）

阿湯哥湯姆克魯斯是票房保證，他不用替身，在電影裡面上山下海，高難度的動作讓人看得都替他捏一把冷汗。阿湯哥在大螢幕中狂奔的畫面深植人心，於是就有人好奇，想知道我們到底看著阿湯哥跑一路了多遠？

答案：8.1公里。

這個數字是由知名影評網站「爛番茄」所提供。它的計算方式簡單但耗時，重看阿湯哥所有的電影，拿碼表測量他在每部電影裡奔跑的時間，再以6分鐘1英哩的速率換算，就可以得到他在該部電影裡奔跑的距離。

有趣的是，它們還依據奔跑距離長段，將阿湯哥的電影分成好幾類，從「不跑」到「跑超過1000英呎以上」，然後發現一個有趣的趨勢：當阿湯哥跑越遠，通常電影票房越高、評價也越好。以跑超過1000英呎以上的電影來說，平均總票房高達5.4億美金。反之那些阿湯哥不跑的電影，平均票房只有1.5億美金，剩下不到三分之一。

阿湯哥本人似乎也清楚大家愛看他跑步這件事，他80年代的早期12部電影總共也只跑不到3300英呎，而2006年的《不可能的任務3》，他一口氣就跑了接近同樣的距離。

綜觀阿湯哥的前10名長跑電影，有5部是發生在2010年以後，當時他已經48歲。3000多英呎將近1公里，大家可別小看這1公里，畢竟電影裡的1分鐘場景，可能得反覆拍上半天，6分鐘1英哩的速率，換算起來是4分內要跑完1公里，有跑步的人都知道這個速度，以50時多歲的阿湯哥來說，已經是算快了。

換句話說，阿湯哥在拍不可能任務時，很可能一整天就是在這樣帶著攝影組全力衝刺中度過。 除了高難度的特技動作，這種大量、長時間的奔跑所需要的體能維持，更展現了阿湯哥讓人敬佩的敬業精神。

湯姆克魯斯對工作是出了名的認真，在以往《不可能》系列電影的6集裡，他經歷了水中長時間閉氣、爬上800m杜拜高塔、跳上起飛的飛機等，每一幕都讓人超驚豔。

而最新《不可能的任務7》導演克里斯托弗麥克夸里（Christopher McQuarrie）表示，這次要讓湯姆克魯斯挑戰「高空摩托車」的畫面，不僅地點選在海拔超高的挪威雪山山頂，劇組還特地架設了650英尺的超長跑道讓演員使用。

不過片場耗時6周、耗資200萬英鎊搭建拍飛車動作戲的飆車跑道，在試拍期間，曾發生摩托車在高空爆炸，導致片場發生火災。當時出動五輛消防車和救護車趕往現場滅火，阿湯哥等工作人員無人受傷，但造價昂貴的搭景被燒得面目全非，劇組在10天內修復了跑道，阿湯哥後來也親身上陣演出。

拍攝時，阿湯哥先在飆車跑道奔馳，再一飛沖天，最後從距離地面500英尺的半空中飛身跳車，畫面極其驚險刺激。

阿湯哥在最新集《不可能的任務7》親自拍攝騎著摩托車衝向雪山懸崖的熱血橋段。（取材...
阿湯哥在最新集《不可能的任務7》親自拍攝騎著摩托車衝向雪山懸崖的熱血橋段。（取材自IMDb）

編輯推薦

阿湯哥 電影 湯姆克魯斯

上一則

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

下一則

英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被導演逼瘋

延伸閱讀

3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心
阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣

阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣
跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認愛餐廳小老闆

跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認愛餐廳小老闆
不甘示弱 跟阿湯哥拚了？「前湯嫂」凱蒂男友公開示愛

不甘示弱 跟阿湯哥拚了？「前湯嫂」凱蒂男友公開示愛

熱門新聞

何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

2020-12-26 02:30
圖為玄彬與孫藝真真的戀愛了。（圖：NETFLIX提供）

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

2021-01-01 02:30
珍妮佛洛佩茲釋放性感熱力。(路透)

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

2021-01-01 10:04
梁靜茹（左）請到相識近20年的陳綺貞擔任嘉賓。超級圓頂提供

和陳綺貞愛上同一男 梁靜茹認了：最心酸是想得得不到

2020-12-27 15:28
「快樂大本營」主持人包含何炅（中）、謝娜（右二）、杜海濤(右) 。 （中新社）

「快樂大本營」收天價粉絲禮 官媒發話 湖南衛視承諾調查

2020-12-23 20:17
當年反串演出周星馳電影「長江七號」的徐嬌，如今已長成大姑娘。（取材自豆瓣電影）

徐嬌揭童年往事… 「長江七號」被周星馳折磨留陰影

2020-12-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要