阿湯哥有多拚？銀幕上跑8公里

在電影《不可能的任務6》中，阿湯哥在巴黎街頭狂奔，他還在拍這場追逐戲時弄傷腳踝造成粉碎性骨折。（Getty Images）

「阿湯哥 」湯姆克魯斯 是票房保證，他不用替身，在電影 裡面上山下海，高難度的動作讓人看得都替他捏一把冷汗。阿湯哥在大螢幕中狂奔的畫面深植人心，於是就有人好奇，想知道我們到底看著阿湯哥跑一路了多遠？

答案：8.1公里。

這個數字是由知名影評網站「爛番茄」所提供。它的計算方式簡單但耗時，重看阿湯哥所有的電影，拿碼表測量他在每部電影裡奔跑的時間，再以6分鐘1英哩的速率換算，就可以得到他在該部電影裡奔跑的距離。

有趣的是，它們還依據奔跑距離長段，將阿湯哥的電影分成好幾類，從「不跑」到「跑超過1000英呎以上」，然後發現一個有趣的趨勢：當阿湯哥跑越遠，通常電影票房越高、評價也越好。以跑超過1000英呎以上的電影來說，平均總票房高達5.4億美金。反之那些阿湯哥不跑的電影，平均票房只有1.5億美金，剩下不到三分之一。

阿湯哥本人似乎也清楚大家愛看他跑步這件事，他80年代的早期12部電影總共也只跑不到3300英呎，而2006年的《不可能的任務3》，他一口氣就跑了接近同樣的距離。

綜觀阿湯哥的前10名長跑電影，有5部是發生在2010年以後，當時他已經48歲。3000多英呎將近1公里，大家可別小看這1公里，畢竟電影裡的1分鐘場景，可能得反覆拍上半天，6分鐘1英哩的速率，換算起來是4分內要跑完1公里，有跑步的人都知道這個速度，以50時多歲的阿湯哥來說，已經是算快了。

換句話說，阿湯哥在拍不可能任務時，很可能一整天就是在這樣帶著攝影組全力衝刺中度過。 除了高難度的特技動作，這種大量、長時間的奔跑所需要的體能維持，更展現了阿湯哥讓人敬佩的敬業精神。

湯姆克魯斯對工作是出了名的認真，在以往《不可能》系列電影的6集裡，他經歷了水中長時間閉氣、爬上800m杜拜高塔、跳上起飛的飛機等，每一幕都讓人超驚豔。

而最新《不可能的任務7》導演克里斯托弗麥克夸里（Christopher McQuarrie）表示，這次要讓湯姆克魯斯挑戰「高空摩托車」的畫面，不僅地點選在海拔超高的挪威雪山山頂，劇組還特地架設了650英尺的超長跑道讓演員使用。

不過片場耗時6周、耗資200萬英鎊搭建拍飛車動作戲的飆車跑道，在試拍期間，曾發生摩托車在高空爆炸，導致片場發生火災。當時出動五輛消防車和救護車趕往現場滅火，阿湯哥等工作人員無人受傷，但造價昂貴的搭景被燒得面目全非，劇組在10天內修復了跑道，阿湯哥後來也親身上陣演出。

拍攝時，阿湯哥先在飆車跑道奔馳，再一飛沖天，最後從距離地面500英尺的半空中飛身跳車，畫面極其驚險刺激。