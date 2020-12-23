湯姆克魯斯飆罵毀形象 公關團隊滅火：完美主義求好心切

湯姆克魯斯出動公關團隊為片場飆罵滅火。（歐新社）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在「不可能的任務7」（sion: Impossible 7）片場飆罵工作人員沒有注意防疫安全距離，與他在影迷前和善、體貼形象大相逕庭，成為上周最受到矚目的娛樂圈大事之一，儘管同屬自製自演超級巨星的喬治克隆尼（George Clooney）表示認同他的舉動，還是有不少網友反感，甚至在社群網站上指他和「假和善真刻薄」的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）一樣，只會製造有害的工作環境。

對此，湯姆克魯斯與該片的公關團隊趕快動作、試圖滅火，在本期「時人」雜誌解釋湯姆克魯斯當天發怒背後的心情，表示他向來求好心切，有完美主義，特別「不可能的任務」片集他一直視為自己的寶貝，是他自己的招牌，因此格外重視，加上新冠肺炎疫情在歐美始終不見和緩，該片早先就曾暫停拍攝，他更不希望再有差池影響到進度，所以對於片場的工作人員一舉一動都相當要求，情緒也很緊張，背負強大壓力。換言之，這是一個完美主義者在高壓環境下理所當然的被人員們不夠嚴謹行為而激出怒火，不能解讀成超級巨星氣焰囂張亂發脾氣。

在「時人」中引述了一句說法：「湯姆克魯斯的生命中只有他的工作，當他看到不專業的行為就希望糾正。」其實很符合一般大眾對他的想法，因而英國 八卦刊物指他與該片女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）假戲真做、擦出愛的火花，也不太像真會發生，該片工作人員一併否認此事，強調兩人就是拍片的夥伴而已。

湯姆漢克斯 打新冠疫苗 做榜樣

香港文匯報報導，今年3月，金像影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）夫婦在澳洲工作期間「中招」，成為首位染疫的國際巨星，經治療後戰勝病毒。湯姆漢克斯預告將會接種新冠疫苗，用行動證明疫苗是安全可靠，並且鼓勵其他人接種。

據悉，英國著名演員伊恩麥基倫（Ian McKellen）及美國著名導演奧利華史東（Oliver Stone）等影壇名人已接種疫苗。