我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

湯姆克魯斯飆罵毀形象 公關團隊滅火：完美主義求好心切

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯出動公關團隊為片場飆罵滅火。（歐新社）
湯姆克魯斯出動公關團隊為片場飆罵滅火。（歐新社）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）在「不可能的任務7」（sion: Impossible 7）片場飆罵工作人員沒有注意防疫安全距離，與他在影迷前和善、體貼形象大相逕庭，成為上周最受到矚目的娛樂圈大事之一，儘管同屬自製自演超級巨星的喬治克隆尼（George Clooney）表示認同他的舉動，還是有不少網友反感，甚至在社群網站上指他和「假和善真刻薄」的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）一樣，只會製造有害的工作環境。

對此，湯姆克魯斯與該片的公關團隊趕快動作、試圖滅火，在本期「時人」雜誌解釋湯姆克魯斯當天發怒背後的心情，表示他向來求好心切，有完美主義，特別「不可能的任務」片集他一直視為自己的寶貝，是他自己的招牌，因此格外重視，加上新冠肺炎疫情在歐美始終不見和緩，該片早先就曾暫停拍攝，他更不希望再有差池影響到進度，所以對於片場的工作人員一舉一動都相當要求，情緒也很緊張，背負強大壓力。換言之，這是一個完美主義者在高壓環境下理所當然的被人員們不夠嚴謹行為而激出怒火，不能解讀成超級巨星氣焰囂張亂發脾氣。

在「時人」中引述了一句說法：「湯姆克魯斯的生命中只有他的工作，當他看到不專業的行為就希望糾正。」其實很符合一般大眾對他的想法，因而英國八卦刊物指他與該片女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）假戲真做、擦出愛的火花，也不太像真會發生，該片工作人員一併否認此事，強調兩人就是拍片的夥伴而已。

湯姆漢克斯 打新冠疫苗做榜樣

香港文匯報報導，今年3月，金像影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）夫婦在澳洲工作期間「中招」，成為首位染疫的國際巨星，經治療後戰勝病毒。湯姆漢克斯預告將會接種新冠疫苗，用行動證明疫苗是安全可靠，並且鼓勵其他人接種。

據悉，英國著名演員伊恩麥基倫（Ian McKellen）及美國著名導演奧利華史東（Oliver Stone）等影壇名人已接種疫苗。

湯姆漢克斯預告將打新冠疫苗。（路透）
湯姆漢克斯預告將打新冠疫苗。（路透）

編輯推薦

湯姆克魯斯 疫苗 英國

上一則

69歲長這樣！黃鶯鶯「逆齡臉蛋」曝光

下一則

爆乳被特寫 迪麗熱巴全程捂胸 網：這有啥好擋的

延伸閱讀

首批莫德納疫苗抵灣區 接種速度加快

首批莫德納疫苗抵灣區 接種速度加快
4大藥廠有信心 自家疫苗能對抗「變種新冠」

4大藥廠有信心 自家疫苗能對抗「變種新冠」
公關團隊出動？湯姆克魯斯因「完美主義」才在片場發飆

公關團隊出動？湯姆克魯斯因「完美主義」才在片場發飆
阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣

阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？