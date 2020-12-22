我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州逼近200萬確診 德州破160萬

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

片場打情罵俏 李奧納多 珍妮佛 擦出愛火？

記者蘇詠智／給合報導
李奧納多狄卡皮歐和珍妮佛勞倫斯合作，被傳在片場常打情罵俏。（取材自IMDb）
李奧納多狄卡皮歐和珍妮佛勞倫斯合作，被傳在片場常打情罵俏。（取材自IMDb）

首度同台飆戲的奧斯卡帝后李奧納多狄卡皮歐 (Leonardo DiCaprio)與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），彼此之間的火花果然強烈，甚至到了在片場頻頻打情罵俏的程度。專門報導明星名流八卦的「Star」雜誌指出，他們之間不尋常的氣氛連其他人員都注意到，讓各自的另一半也不得不繃緊神經、密切留心。

珍妮佛勞倫斯。（取材自IMDb）
珍妮佛勞倫斯。（取材自IMDb）

這部暫名「別往上看」（Don't Look Up）的新片，描述兩位基層的太空科學家，為了警告世人小行星將在6個月後撞上地球、帶來毀滅，因此巡迴各地舉行說明會，卻發生連串妙事，是導演亞當麥凱（Adam McKay）繼「大賣空」（The Big Short）後再一部大牌雲集的喜劇，主角更是為珍妮佛勞倫斯量身打造。除了她和李奧納多外，克里斯伊凡（Chris Evans）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、馬修派瑞（Matthew Perry）與剛宣布訂婚喜訊的樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等都參與演出，梅莉史翠普（Meryl Streep）扮演美國總統，陣容堅強。

「Star」稱珍妮佛勞倫斯點頭接演此片還有別的理由，因為她的戲分，幾乎都是跟著李奧納多，她早就仰慕他很久，說什麼都要把握機會，果然和李奧相處過分融洽，讓她的老公庫克馬隆尼（Cooke Maroney）心中超不是滋味。而李奧身旁也有一位年紀可以當他女兒的小女友卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone），巴望著能被求婚，對於珍妮佛這個半途殺出的程咬金，也非常感冒。

雖然男女主角難把持相處的界線，對劇組未必是好事，卻也好過男女主角不對盤。因新冠肺炎曾數度停擺的新「蝙蝠俠」（The Batman）電影，就被「OK！」雜誌指稱，羅伯派汀森（Robert Pattinson）和「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）互看不順眼，柔伊覺得羅伯沒有外傳那麼有實力又浮誇，羅伯認為柔伊是個不友善的勢利眼，下了戲都不願和對方打交道。

編輯推薦

凱特 美國 導演

上一則

「優秀偶像！」胡歌拒收應援禮 要粉絲多做慈善

下一則

人設崩塌？何炅被爆收粉絲禮物 還吐槽不好轉手

延伸閱讀

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！
阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣

阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣
綠能巨頭市值 較勁石油大咖

綠能巨頭市值 較勁石油大咖
老家農場燒毀 珍妮佛勞倫斯淡定拍片

老家農場燒毀 珍妮佛勞倫斯淡定拍片

熱門新聞

Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因