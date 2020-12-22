片場打情罵俏 李奧納多 珍妮佛 擦出愛火？

李奧納多狄卡皮歐和珍妮佛勞倫斯合作，被傳在片場常打情罵俏。（取材自IMDb）

首度同台飆戲的奧斯卡帝后李奧納多狄卡皮歐 (Leonardo DiCaprio)與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），彼此之間的火花果然強烈，甚至到了在片場頻頻打情罵俏的程度。專門報導明星名流八卦的「Star」雜誌指出，他們之間不尋常的氣氛連其他人員都注意到，讓各自的另一半也不得不繃緊神經、密切留心。

珍妮佛勞倫斯。（取材自IMDb）

這部暫名「別往上看」（Don't Look Up）的新片，描述兩位基層的太空科學家，為了警告世人小行星將在6個月後撞上地球、帶來毀滅，因此巡迴各地舉行說明會，卻發生連串妙事，是導演 亞當麥凱（Adam McKay）繼「大賣空」（The Big Short）後再一部大牌雲集的喜劇，主角更是為珍妮佛勞倫斯量身打造。除了她和李奧納多外，克里斯伊凡（Chris Evans）、凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）、提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、馬修派瑞（Matthew Perry）與剛宣布訂婚喜訊的樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等都參與演出，梅莉史翠普（Meryl Streep）扮演美國 總統，陣容堅強。

「Star」稱珍妮佛勞倫斯點頭接演此片還有別的理由，因為她的戲分，幾乎都是跟著李奧納多，她早就仰慕他很久，說什麼都要把握機會，果然和李奧相處過分融洽，讓她的老公庫克馬隆尼（Cooke Maroney）心中超不是滋味。而李奧身旁也有一位年紀可以當他女兒的小女友卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone），巴望著能被求婚，對於珍妮佛這個半途殺出的程咬金，也非常感冒。

雖然男女主角難把持相處的界線，對劇組未必是好事，卻也好過男女主角不對盤。因新冠肺炎曾數度停擺的新「蝙蝠俠」（The Batman）電影，就被「OK！」雜誌指稱，羅伯派汀森（Robert Pattinson）和「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）互看不順眼，柔伊覺得羅伯沒有外傳那麼有實力又浮誇，羅伯認為柔伊是個不友善的勢利眼，下了戲都不願和對方打交道。